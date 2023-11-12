الهلال الأحمر الفلسطيني: ما يحدث في غزة حرب مستشفيات (فيديو)

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المرضى داخل مجمع الشفاء الطبي يتعرضون لحالات وفاة نتيجة نقص الأكسجين وعدم توافر الوقود في المستشفى".



وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،مساء اليوم الأحد أن المستشفيات أصبحت منهارة بشكل كامل، والوفيات داخل المستشفيات ترتفع لحظة بلحظة.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: "نسمى ما يحدث حاليا حرب المستشفيات حيث يتم استهداف المستشفيات بشكل رئيسي ومباشر"، موضحا: "مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود بشكل كامل الذي أدى لتوقف كافة الخدمات الصحية بالمستشفى".

سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن الخدمة

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني،: "سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن الخدمة، واستلام المساعدات اقترب من التوقف نظرا لقرب نفاد الوقود من الشاحنات التي تنقلها".

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الاتصالات مع مستشفى الشفاء انقطعت بشكل كامل"، موضحا: "نتحدث الآن عن إخلاء مستشفى القدس بعد توقف الخدمة".

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس وطواقمه الطبية، إضافة إلى 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح، متواجدين فيها، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

واستنكرت الجمعية، في بيان صحفي، مُحاصرة دبابات الاحتلال لمستشفى القدس وإطلاق النار مباشرة عليه؛ ما تسبب بعدد من الإصابات لم تعرف بعد، إضافة إلى حالة هلع وخوف شديد بين صفوف النازحين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

أعربت الجمعية عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها الطبية العاملة في المُستشفى، لا سيما مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لليوم الرابع على التوالي ومع استمرار عزل المستشفى عن محيطه لليوم السادس على التوالي، جراء إغلاق كل الطرق المؤدية إليه بسبب القصف المتواصل؛ الذي أدى إلى تدمير المباني والشوارع المحيطة.

في سياق متصل قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: “إن إسرائيل لا يردعها قانون دولي ولا مبادئ إنسانية”، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن السكوت عليه.

أضاف ميقاتي - في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اليوم السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية - أن فلسطين قضية عربية ونكبتها نزلت على العالم العربي ومزقته، محذرًا من خطورة امتداد الحرب حتى جنوب لبنان، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد ليعم السلام في المنطقة، داعيًّا لضرورة التمسك بالشرعية الدولية ووقف إطلاق النار في أقرب فرصة.

تابع: “نجتمع اليوم لنؤكد لأنفسنا محورية قضية فلسطين أرضًا وشعبًا وما تختزنه من قيم نؤمن بها جميعًا، فأمام صورة المشهد الدامي في غزة وأمام مشهد الطفولة التي تنحر هناك مع سبق الإصرار والترصد وأمام مشهد الاعتداء الإسرائيلي القاتل على الصحفيين والفتيات الثلاثة اللائي استشهدن مع جدتهن بالغدر الإسرائيلي في جنوب لبنان وأمام مشهد التدمير الممنهج تسقط كل مفردات الإدانة التي أثبتت الأيام أن إسرائيل لا تقيم لها وزنًا لا يردعها قانون ولا ضمير إنساني”.

أكمل: "ولذلك في هذه اللحظة التي تجمعنا في بلاد الحرمين الشريفين نحن مدعوون إلى التضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة كلنا اليوم نستعرض الوضع الكارثي ولكن علينا الانتقال إلى مربع القرار فغزة تستغيث بكم فلا تردوها خائبة.