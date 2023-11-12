رئيس الوفد: أثق في نجاحي بالانتخابات الرئاسية بنسبة لا تقل عن 50%

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه يثق بنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة لا تقل عن 50%، قائلا: "أقول هذا الكلام منذ أن ترشحت".

وتابع “يمامة” خلال استضافته ببرنامج “انتخابات الرئاسة”، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر فضائية “المحور”، اليوم الأحد، أن: "كلامي يحكمه المنطق، وأرى أن نظام الحكم الحالي خلال 10 سنوات لم ينجح، وأن هناك ضرورة لوجود بديل، لا نشكك في وطنية أحد ويجب أن نحفظ مقام الكبير وأنا مع توقير الكبير ولا بد من شكره على اجتهاده".

وأضاف أن "هناك اجتهادات حدثت في السنوات السابقة، ولكن النتيجة لم تكن جيدة وأنا يمكنني تقديم أكثر من ذلك، وشعار حملتي هو إنقاذ مصر لأنها تستحق أفضل من ذلك، وأرى أنني مؤهل لقيادة مصر في المرحلة المقبلة".

وواصل يمامة أنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النظر عن فوزه بالانتخابات أم لا، مستطردا أن النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة".