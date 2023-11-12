انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة بقنا

بدأ مركز البحوث الزراعية تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة قنا لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة قنا في الفترة من ١٢نوفمبر الي ١٦نوفمبر 2023 .

أكد الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين

أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة قنا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

واضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة قنا وأكد فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة قنا في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

واضاف فاضل ان القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.