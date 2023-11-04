محافظ قنا: 90% نسبة تنفيذ مركز عائشة المرزوق الطبي

قال أشرف الدوادي محافظ قنا، إن نسبة تنفيذ مشروع بمركز عائشة المرزوق لطب الاسرة بقرية المحروسة والواقع علي مساحة 4 الاف متر مربع ومكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، بلغت 90%.

وعقد المحافظ، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إحلال مستشفى الرمد بمدينة قنا، ومركز عائشة المرزوق لطب الاسرة بقرية المحروسة والذان يتم تنفيذهما بتبرع مجموعة المرزوق بالكويت.

بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والمشروعات بالمديرية وعدد من القيادات التنفيذية .

واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمستشفى والتي تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢، مؤكدا علي أهمية إعادة تشغيل مستشفي الرمد بعد تأهيلها كونها الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد لأبناء المحافظة، ومن ثم تعد نقلة هامة فى طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء .