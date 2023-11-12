ننشر أسماء الفائزين فى مسابقة “الشيخ حاكم” لحفظ القرآن الكريم بقنا

نظم مكتب الشيخ حاكم لحفظ القرآن الكريم بمسجد الحاج حاكم، بقرية الحرزات بالبحري قمولا، التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، مسابقة الشيخ حاكم لحفظة القرآن الكريم فى نسختها الثانية، لعام 1445 هجرية - 2023 ميلادية ، على مستوى القُطر الجنوبي لمركز نقادة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والتى شهدت مشاركة 54 متسابقًا من قرى الأوسط قمولا والبحري قمولا ودنفيق بمركز نقادة يمثلون مكاتب نجع أسمنت ومدرسة القرآن بساحل دراو وجمعية البدر ببشلاو ومدرسة القرآن بنجع القرية ومكتب التحفيظ بنجع الصدر وقرية دنفيق ونجع قرقطان ومدرسة القرآن بالعربات ومكتب الشيخ حاكم لتحفيظ القرآن الكريم بالحرزات.

وصرح عبدالحميد حاكم حسن حاكم – المشرف العام علي المسابقة – إن مسابقة الشيخ حاكم لحفظة القرآن الكريم، أقيمت بمشاركة 54 متسابقًا من مختلف الأعمار، من 3 قرى هى البحري قمولا، الأوسط قمولا ودنفيق، جميعهم تسابقوا على دروع الجائزة التى حملت اسم الراحل الشيخ حاكم الذي كان من أهل القرآن ولم يتوان طيلة حياته عن رعاية حفظة القرآن حتى أسس مسجدًا وكتابًا بالقرية، كما تبرع بإنشاء مدرسة إعدادية لخدمة طلاب العلم بالقرية.

وفى مستهل حفل تكريم الفائزين؛ دعا عبدالحميد حاكم حسن المشرف العام على المسابقة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا في غزة وفلسطين، مؤكدا أن مجلس أمناء الجائزة قرر هذا العام اقتصار المسابقة على تكريم الفائزين دون تنظيم الحفل السنوى مراعاة للأحداث الجارية فى فلسطين.

وأشاد "حاكم" بدور اساتذة جامعة الأزهر - فرع قنا وعلى ما بذلوه من جهد فى تقييم المتسابقين، كما أثنى على جهود المحفظين والمشرفين على كتاتيب نجوعهم والواقعة بقرى البحرى قمولا والأوسط قمولا ودنفيق، معربا عن تطلعه لتوسيع توسيع دائرة المسابقة لتشمل مركز نقادة كاملا فى العام القادم.

يذكر أن لجنة التحكيم تكونن من نُخبة من أساتذة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر؛ ممثلة في الدكتور عبداللطيف بكرى شيخون الليثى، الدكتور أحمد محمد عبيد حامد، الدكتور محمد حسين رمضان حسين والدكتور أحمد عبدالعاطى محمد نور .

وشارك فى تنظيم وإعداد المسابقة الحاج حمدى حاكم منسق عام المسابقة، وفضيلة الشيخ علي محمد عبيد، شيخ معهد دويح الأزهرى، والدكتور علاء عبدالحميد حاكم، ومسؤولي مكاتب التحفيظ بالقرى المشاركة.

شارك فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا: سهام عمران مهدي الطيري وسماح عمران مهدي الطيري وزينب فراج حراجي محمد من مكتب تحفيظ نجع أسمنت، وإيناس أحمد سلامة محمود، وشيماء عبدالناصر احمد راشد، وهاجر حمدان عبدالمريد شربيني من مدرسة القرآن بساحل دراو، وصباح عرابي سعدي محمد من مكتب تحفيظ القرآن بنجع الصدر، ويوسف العبد عبد الفضيل مجاهد، ونوران طلعت سعید زهران وسناء هاني جلال خديوي من مكتب تحفيظ القرآن بنجع قرقطان، ومحمد محمود محمد حسب الله وهاجر محمد أحمد يوسف من مدرسة القرآن بالعربات.

وشارك فى مسابقة حفظ نصف القرآن: أمل رمضان محمد نوري ومنار رمضان محمد نوري وزينب محمود سعد الدین شیبه من مكتب تحفيظ القرآن بنجع أسمنت وأحمد جلال يونس محمد وملك حماده محمد أنور وإبراهيم طه محمود طه ومروه أحمد سلامه محمود واسراء عبد الناصر أحمد راشد من مدرسة القرآن بساحل دراو، وعبدالله محمود عبدالاه نوح وعبد الرحمن محمد الطيب علي من مكتب تحفيظ القرآن بقرية دنفيق وايه محمد هارون محمود وهدير أحمد عبدالله حسن وساره حماده خضري مكني من مكتب تحفيظ القرآن بنجع قرقطان وأحمد محمد حافظ عبدالخالق وملك عادل حفني حسن وزینب بهاء الدين أحمد حميد وسحر فيصل غريب على من مدرسة القرآن بالعربات.

وشارك في مسابقة حفظ ربع القرآن: محمد محمود سعدالدین شیبه ومنار فراج حراجي محمد وخلود سعيد احمد ابوالمجد من مكتب تحفيظ القرآن بنجع اسمنت، وعبد الرحمن طه محمود طه واروي محمد إدريس عبد الحافظ وندي عبد الناصر جاد الرب عبد الرحيم ورغد طه محمود طه من مدرسة القرآن بساحل دراو ومریم محمد عبد الحميد محمد وآلاء حماده عبدين عبدالله وفاطمة محمد عبدالحميد محمد من مكتب تحفيظ القرآن بجمعية البدر ببشلاو ويحيي زكريا محمد احمد ورويدا زكريا محمد احمد من مدرسة القرآن بنجع القرية وشيماء محمد محمود موسي ومريم احمد مهدي وسما عثمان احمد عثمان من مكتب تحفيظ القرآن بنجع الصدر، وعبدالرحمن محمود عبدالاه نوح ومحمد محمود عبدالاه نوح من مكتب تحفيظ القرآن بقرية دنفيق وأحمد محمود محمد مصطفي وعبدالله احمد عبدالله متولي وآلاء أسعد رضاني إبراهيم من مكتب تحفيظ القرآن بنجع قرقطان وعبدالخالق محمد حافظ عبدالخالق ومحمد رفاعي محمد عثمان وملك ياسر فواز محمد يوسف وندى عبد اللطيف إسماعيل إبراهيم وغادة عمر إبراهيم فارس من مدرسة القرآن بالعربات.

وأسفرت المنافسات فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا عن فوز نوران طلعت سعید زهران من مكتب تحفيظ القرآن بقرقطان بالمركز الأول وفاز بالمركز الثانى محمد محمود محمد حسب الله من مدرسة القرآن بالعربات وفازت بالمركز الثالث شيماء عبدالناصر أحمد راشد من مدرسة القرآن بساحل دراو وفاز بالمركز الرابع يوسف العبد عبد الفضيل مجاهد من مكتب تحفيظ القرآن بنجع قرقطان وفازت بالمركز الخامس سناء هاني جلال خديوي من نجع قرقطان وفازت بالمركز السادس سهام عمران مهدي الطيري من مكتب تحفيظ القرآن بنجع أسمنت وفازت بالمركز السابع صباح عرابي سعدي محمد من مكتب تحفيظ القرآن بنجع الصدر.

وفى مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم؛ فازت بالمركز الأول منار رمضان محمد نوری من مكتب تحفيظ القرآن بنجع أسمنت وفاز بالمركز الثاني ساره حماده خضري مكني من نجع قرقطان وجاء فى المركز الثالث أمل رمضان محمد نوري من نجع أسمنت وفى المركز الرابع أحمد محمد حافظ عبد الخالق من مدرسة القرآن بالعربات وفى المركز الخامس مروه أحمد سلامه محمود من مدرسة القرآن بساحل دراو وفى المركز السادس آيه محمد هارون محمود من مكتب تحفيظ القرآن بنجع قرقطان وفى المركز السابع ابراهيم طه محمود محمود من مدرسة القرآن بساحل دراو.

وفى مسابقة حفظ ربع القرآن الكريم فاز بالمركز الأول أحمد محمود محمد مصطفى من مكتب تحفيظ القرآن بنجع قرقطان وفازت بالمركز الثاني آلاء أسعد رضائي إبراهيم من مكتب نجع قرقطان وفاز بالمركز الثالث يحيي زكريا محمد أحمد من مدرسة القرآن بنجع القرية وفاز بالمركز الرابع ندي عبد اللطيف إسماعيل إبراهيم من مدرسة القرآن بالعربات وفاز بالمركز الخامس محمد رفاعي محمد عثمان من مدرسة القرآن بالعربات وجاء فى المركز السادس محمد محمود عبداللاه نوح من مكتب تحفيظ القرآن بقرية دنفيق وفاز بالمركز السابع عبد الخالق محمد حافظ عبد الخالق من مدرسة القرآن بالعربات وفاز بالمركز السابع مكرر فاطمة محمد عبد الحميد محمد من جمعية البدر ببشلاو.

وفى ختام الحفل تم تكريم الفائزين ومنحهم درع جائزة الشيخ حاكم وشهادة تقدير ومكافأة مالية، كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم و المحفظين تقديرا لدورهم، بجانب تكريم ابن مركز نقادة الزميل عبدالرحمن أبوزكير الصحفى بدار الجمهورية تقديرا لدوره فى متابعة أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وغيرها من الأنشطة والفعاليات.