حملة للتبرع بالدم تضامنا مع غزة فى مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء

تنفذ وزارة الشباب والرياضة سلسة من حملات التبرع بالدم داخل المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع بنوك الدم الإقليمية، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم أشقائنا في فلسطين جراء أحداث العنف الجاري في قطاع غزة.

وتنفذ الحملة بمحافظة جنوب سيناء بمدينة الطور يوم الجمعة الموافق 10/11/2023 الساعة 5 مساء بمركز شباب الساحل، ويوم السبت الموافق 11/11/2023 الساعة 5 مساء بمركز شباب ابوزنيمة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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