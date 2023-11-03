استقرار اسعار تعريفة الأجرة بمواقف محافظة قنا

حالة من الاستقرار شهدتها مواقف سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل محافظة قنا، اليوم الجمعة، وذلك عقب الإعلان عن إقرار ارتفاع أسعار البنزين بدرجاته الثلاثة ٨٩ و٩٢ و٩٥ بزيادة تراوحت بين جنية و125 قرشا للتر الواحد.

حيث لم تشهد اسعار المواصلات بقنا اى تغيير فى أسعار الأجرة إلى الآن، وذلك بفعل استخدام اغلب سيارات الأجرة السولار كوقود لها، فضلاً عن أن اليوم الجمعة يعد عطله رسمية تقل فيها الحركة بطبيعة الحال.

وأوضح محمد عز سائق على خط قنا نجع حمادي الصحراوى، انه لا زيادة فى أسعار تعريفة الأجرة إلى الآن، مضيفاً ان ارتفاع أسعار البنزين لا يشكل تأثيرا على غالبية سيارات الأجرة، وذلك بسبب استخدام معظم السيارات السولار كوقود لها.

وأوضح محيى عبد الستار سائق أجرة بخط ابو تشت قنا، أن تعريفة الأجرة التى جرى اقرارها فى اخر مرة جرى رفع اسعار السولار فيها لا تلبى تكاليف قطع غيار السيارات واسعار الوقود ورسوم الترخيص وغيرها من الاعباء التى جعلت من المهنة بدون اى عائد مادى على أصحابها.

وطالب احمد سيد سائق أجرة بقنا، الدولة بضرورة عمل مبادرة لتقليل قطع غيار السيارات خاصة لسيارات الأجرة منها، فضلاً عن تخفيض رسوم الترخيص التى أصبحت عبئ كبير هى الأخرى على سائقى سيارات الأجرة والسرفيس.

وكانت اسعار البنزين بأنواعه الثلاثة قد ارتفعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث ارتفع سعر بنزين 80 من 8.75 جنيه الى 10 جنيهات وبنزين 92 من10.25 الى 11.50 وبنزين 95 من 11.50 الى 12.50.