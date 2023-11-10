الداخلية تضبط 188 قطعة سلاح نارى خلال حملة مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (188قطعة سلاح نارى بحوزة 165متهم).. وذلك على النحو التالى : (24) بندقية آلية، و(38) بندقية خرطوش، و(8) طبنجات .(118) فرد محلى، و(449) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة، و(217) قطعة سلاح أبيض .

وفي سياق منفصل لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، في دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط المتهمين الثلاثة بقتل طالب بطعنة في القلب بدمياط

لقي طالب مصرعه على يد عاطل وأصدقائه قاموا بتمزيق جسده في دمياط بسبب خلافات سابقة، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة أول دمياط اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفـى عقب وصوله.

وبسؤال شاهد الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتوفـى، وعاطل "له معلومات جنائية"، وآخران - جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات سابقة بينهم.

وقام على إثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والد المتوفـى أيد ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة (مطواة)، وبمواجهتهم اعترفوا بترتكابهم الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

سقوط عاطلين بحوزتهما آيس وبودر في بولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر" – سلاح أبيض – مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.