إزالة 15حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبوتشت بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعددا من المجالس المحلية بالمركز.

جاء ذلك بحضور سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وأحمد فريج نائب رئيس المركز، وحسنى عبدالرحيم رئيس القرية، وممثلين عن الزراعة والتنظيم، وقوة أمنية من مركز الشرطة.

وقامت الوحدة المحلية للمركز مع قرية قصير بخانس، بإزالة عدد 9 حالات تعدى على الأرض الزراعية بقرية المحارزة وقريةالنجمه و الحمران.

ونجحت قرية القارة برئاسة ربيع منصور، رئيس القرية، بتنفيذ عدد ٦حالة إزالة فورية، الحالة الأولى بمساحة ٦٣٠م بناحية الحبيلات الغربية أرض زراعية، الحالة الثانية بمساحة ١٧٥م ناحية الحبيلات الغربية أرض زراعية، الحالة الثالثة على بمساحة ٢٦٥م ناحية الحبيلات الغربية أرض زراعية، الحالة الرابعة بمساحة ١٢٦م بناحية كوم يعقوب أرض زراعية، الحالة الخامسة بمساحة ٨٥م بناحية الرفشة أرض زراعية الحالة السادسة بمساحة ١٤٠م بناحية القارة أملاك دولة.

وتمكنت قرية بخانس برئاسة زينب إبراهيم، رئيس القرية، بإصلاح كشافات عزبة قاسم والنزيلة، كما قامت القرية، بنظافة طريق الفوائدية بخانس.