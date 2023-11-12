محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف صحي الفتح ويستعرض عددا من المشروعات

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جولاته الميدانية بقرى ومراكز المحافظة بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الواسطى وأولاد سراج التابعة لمركز الفتح بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح والذي يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بعدد 22 قرية بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

.. رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس مصطفى محمد عبدالمقصود مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط.

حيث قام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة الرفع الرئيسية واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح والذى يتكون من محطة معالجة رئيسية يجرى إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وعدد مشروعات يبلغ 2000 مشروع حتى الآن وبتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه تقريبًا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأكد المحافظ أن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية – خلال 10 سنوات – استهدفت كافة القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة وخاصة قطاع الصرف الصحي الذي شهد تطورًا كبيرًا ونهضة لم تشهدها المحافظة من قبل ، لافتًا إلى إنه تم ويجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي بقرى ومراكز المحافظة منها 144 محطة رفع وعدد 11 محطات معالجة بتكلفة 20 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

حيث شهد مركز أسيوط إنشاء مشروعات صرف صحي بعدد 31 قرية ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز أسيوط منها انشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب بطاقة 36/54 ألف م3/ يوم وتقام على مساحة 27 فدان لخدمة 500 ألف نسمة و16 قرية وتابع بتكلفة مليار و596 مليون جنيه ، فضلًا عن مشروع صرف صحي جنوب مركز أسيوط ويتكون من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب والتي اقيمت على مساحة 7 أفدنة وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 360 مليون جنيه وتم تشغيلها ودخولها الخدمة وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه وتنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.

وأشار محافظ اسيوط إلى إنه تم انشاء مشروع صرف صحي مركز الغنايم والذي يتكون من محطة معالجة صرف صحي صدفا والغنايم بطاقة 29 ألف م3/يوم بتكلفة 370 مليون جنيه ومحطتي رفع بقريتي دير الجنادلة والمشايعة بحري بتكلفة اجمالية للمشروع 440 مليون جنيه وذلك لخدمة 260 ألف نسمة بينما يجرى استكمال توصيل الصرف الصحي لقرى مركز صدفا بإجمالي 17 قرية فضلًا عن توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم طاقة 20/40 ألف م3/يوم بتكلفة 254مليون وبتكلفة اجمالية لمشروع صدفا بإجمالي تكلفة مليار و98 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن الإنجازات في قطاع الصرف الصحي شملت مركز البداري حيث يجري استكمال مشروع صرف صحي البداري والذي يتكون من محطة معالجة البداري وساحل سليم بطاقة 33 ألف م3/يوم وجاري العمل بعدد 3 قرى (العقال قبلي – العقال بحري – منشأة العقال) بتكلفة 112 مليون جنيه ، وفي مركز ساحل سليم يجري استكمال مشروع صرف صحي ساحل سليم والذى يتكون من 16 قرية تم ويجرى العمل بها بتكلفة 850 مليون جنيه شاملة توسعات محطة المعالجة القائمة وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه وبطاقة اجمالية تبلغ 45 ألف م3/ يوم لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها.

وبالنسبة لمركز منفلوط فيجري استكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة منفلوط بتكلفة 460 مليون جنيه بطاقة 38 ألف م3 ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة فضلًا عن مشروع قرى مركز منفلوط لخدمة 24 قرية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه.

وفي مركز أبوتيج يجري استكمال مشروع الصرف الصحي لخدمة12 قرية وتنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابى بتكلفة 330 مليون جنيه بطاقة 30 / 45 الف م3 /ساعة بإجمالي تكلفة للمشروع بلغت 623 مليون جنيه.

كما تم إنشاء محطة معالجة أبنوب والفتح بطاقة 82 ألف م3/ يوم، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه مصري وتخدم 3 مراكز هي "أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة" وقراها بتكلفة اجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض اسباني بتكلفة 9,3 مليون يورو ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 650 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة ويجري انشاء المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه "أبنوب والفتح" المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما.

وفي مركز أبنوب يجري استكمال مشورع صرف صحي أبنوب لخدمة 16 قرية بتكلفة مليار و501 مليون جنيه ويجري إنشاء محطة معالجة العطيات البحرية طاقة 40 /60 الف م3/يوم وبتكلفة 525.2 مليون جنيه للمحطة فقط.

وأوضح المحافظ إنه بالنسبة لمركز ديروط تم انشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بتكلفة 620 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية ويتكون من 5 طلمبات رفع ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط ، كما يجري انشاء مشروع صرف صحي شمال غرب ديروط "دشلوط" بتكلفة اجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 30 فدان بطاقة إنتاجية (20 إلى 30 ألف م3/ يوم ) ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط ويستفيد منه 350 ألف نسمة ، بالإضافة إلى انشاء محطة معالجة قرى جنوب ديروط (عواجة) بطاقة 40/80 الف م3/يوم لخدمة 15 قرية بتكلفة اجمالية مليار و780 مليون جنيه ،كما يجرى انشاء محطه معالجة بالحوطا الشرقية بطاقه 30 ألف م3/ يوم لخدمة 9 قرى بتكلفة 616 مليون جنيه ، وتم خدمة 37 قرية بقرى مركز ديروط وانشاء 3 محطات معالجة حتى الآن بتكلفة اجمالية لمركز ومدينة ديروط بلغت 4 مليار و115 مليون جنيه.

كما أشار محافظ أسيوط إلى إنه خلال الفترة من 2020 حتى 2023 وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء تم تذليل كافة العقبات لنهو كافة المشروعات المتعثرة في قطاع الصرف الصحي بالمحافظة بعد تعطل وتعثر دام لسنوات حيث تم تقديم كافة الدعم والاتفاق والتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والشركات المنفذة للمشروعات وتم تشغيل مشروعات "مشروع صرف صحي أبنوب والفتح" وذلك بعد تعطل وتعثر لسنوات، والذى يبلغ تكلفته الاجمالية 950 مليون جنيه و7.9 مليون يورو ،بالاضافة إلى تشغيل مشروع صرف صحي صدفا والغنايم بتكلفة 265 مليون جنيه و3.7 مليون يورو ومشروع صرف صحي عرب المدابغ بطاقة 60 الف م3 / يوم بتكلفة 500 مليون جنيه .

بالإضافة إلى تشغيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز منفلوط والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة ويشمل محطة معالجة صرف صحي بقرية العتامنة بالظهير الصحراوى بطاقة 38 ألف م3 والتي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى ويتكون المشروع من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة إنحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في انشائه منذ سنوات وتم تذليل العقبات وتلافي كافة الملاحظات حتى بدأ تشغيله ودخوله الخدمة ، بالاضافة إلى نجاح جهود المحافظة في تشغيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط يبلغ تكلفته الإجمالية 630 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في انشائه منذ أكثر من 23 عامًا.

كما إنه يجرى أعمال الاحلال والتجديد لمشروع محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمركز أسيوط لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف م3/يوم إلى 105 ألف م3/يوم وتغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد،بتكلفة 624 مليون جنيهاً ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، كما يجرى اعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه .