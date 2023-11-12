وزير العمل ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى السلامة والصحة المهنية بأسمنت أسيوط

افتتح حسن شحاتة وزير العمل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي يقام بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" والذى يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة

.. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وعبد الناصر بكر ممثلًا عن رئيس شركة أسمنت أسيوط والكيمائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول وأحمد الجندي مدير شركة أسمنت أسيوط وغادة ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمات الترحيب من عبدالناصر بكر بالوزير وجميع الحضور فضلا عن كلمة ترحيب من علي سيد وكيل وزارة العمل التي رحب فيها بزيارة الوزير الأولى للمحافظة وافتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي يضم أكثر من 50 شركة ومؤسسة مؤكدًا حرص مديرية العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وحقوق العاملين وتفعيل نسبة 5% لذوى الإعاقة لافتا الى انه تم تنفيذ 6 ملتقيات توظيف بالمحافظة بدعم مستمر من الوزير المحافظ فضلًا عن حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للعمال ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة أصحاب الشركات والعاملين بها مقدما الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر لانشطة وفعاليات المديرية.

وفي كلمته أوضح وزير العمل أن الهدف من عقد مثل هذه الملتقيات هو إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، مؤكدا أن السلامة والصحة المهنية من سمات تقدم الشعوب ومسئولية الجميع في أي منشأة، لأنها تتدخل في جميع نواحي الحياة سواء المجال الصناعي أو الطبي أو التعليمي أو الخدمي.

وأكد حسن شحاته أهمية الملتقى في لقاء الشركاء في العمل مشيرًا إلى اهمية دمج السلامة والصحة المهنية في العمل لانه يسهم في رفع مستوى الانتاجية وتحقيق التنمية منوها إلى أن الوزارة تمتلك مركز سلامة وصحة مهنية وتم تطويره للقيام بدوره في ملف السلامة والصحة المهنية وإطلاق مبادرة سلامتك تهمنا في كافة المنشآت وتوفير منصة لتبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية وتسليط الضوء على الممارسات الفعالة في هذا المجال مشيرًا إلى أن دور الوزارة ليس دورًا رقابيًا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، ولكن دورنا أيضا هو رفع الوعي الوقائي بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال من خلال الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية والملتقيات.

ووجه وزير العمل دعوة لكافة المشاركين لتعزيز خبراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع ممثلي الشركات والمصانع والعاملين بها لحماية العنصر البشري من المخاطر في بيئة العمل والمنشآت وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية للعنصر البشري ولابد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة، لكل عامل برعاية النقابات والمؤسسات، وأن يصبح العامل المصري سفيرًا لإجراءات السلامة في المجتمع واعتبار السلامة والصحة المهنية أسلوبًا للحياة اليومية.

من جانبه رحب محافظ أسيوط بزيارة وزير العمل للمحافظة وعبر عن سعادته لمشاركته في ملقتى السلامة والصحة المهنية لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر بيئة العمل في كافة القطاعات بالمجتمع على مستوى محافظات الجمهورية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في عهد الجمهورية الجديدة.

وأوضح المحافظ – خلال كلمته - أن ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات الحاضرة دائمًا في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا المجال، لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتزامها بتوفير كافة إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها، مؤكدًا أهمية دور وزارة العمل في تأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية بهدف تقييم مخاطر وخطة الطوارئ بالحقل، وتنمية المهارات الفنية والعلمية لجهاز السلامة به، فضلا عن رفع كفاءة العاملين لافتا إلى أهمية دور العامل في تطور أي صناعة، كما أن توجيهات الرئيس السيسي كانت دائما الاهتمام بالعامل وتوفير أماكن عمل آمنة له.

وخلال كلمته رحب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بالحضور مؤكدًا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسىي والقيادة الساسية بأطراف العمل والعملية الانتاجية على الرغم من التحديات العالمية إلا أن الدولة قدمت الرعاية والحماية الاجتماعية للعمال والانتاج لافتًا إلى اهتمام الدولة بإقامة المناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للانتاج وخفض نسب البطالة إلى أدنى مستوياتها على الرغم من التحديات التي يشهدها سوق العمل لافتًا إلى عقد أكثر من ملتقى توظيف بالجامعة بالتعاون ومع مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية ومراكز الإنتاج لدعم مهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب داخل حاضنة الأعمال بالجامعة.

في نهاية الملتقى تم تبادل الدروع التذكارية بين كل من حسن شحاتة وزير العمل واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط.