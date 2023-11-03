نشرة التوك شو.. هولوكوست في غزة و40% من المستشفيات توقفت

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أفاد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، مضيفًا أن العاملين في المنطقة أبلغوهم أن رائحة الموت تفوح في كل مكان، خاصة داخل المستشفيات.

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الصحة العالمية: رائحة الموت تفوح في غزة و40% من المستشفيات توقفت (فيديو)

أكد الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة مثل الهولوكوست الذي تعرض له اليهود في ألمانيا.

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أستاذ علم اجتماع: الشعب الفلسطيني يتعرض إلى هولوكوست (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي على قدر كبير من الحكمة في التصرف، ولا يمكن أن يزج بالجيش لخارج حدود إلا للدفاع عن الأرض ولن يشن هجومًا على أحد دون سبب.

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مصطفى الفقي: مصر تقف لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية مثل اللقمة في الزور

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن موضوع الصراع في القضية الفلسطينية سيستمر إلى أن تحدث صحوة يتم الاتفاف خلالها على حد أدنى لما يمكن قبوله، قائلا: "في دول عربية تطبع وفي دول لا تطبع وفي دول ترى أن الموضوع أخذ وقتا طويلا".

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مصطفى الفقي: إسرائيل "مصيبة" ولعبتها المفضلة ضرب الدول ببعضها

كشف الدكتور جهاد أبو لحية المحلل السياسي الفلسطيني، تفاصيل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة نتيجة القصف الصهيوني، قائلا إن إجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة ليس له علاقة بتوسع العمليات العسكرية، وإنما جاء نتيجة ضغط الدول التي أجربت الاحتلال على السماح للأجانب بالخروج بشكل سريع من القطاع.

نشرت كتائب القسام مقطعًا مصورًا يظهر مقاتليها وهم يشتبكون مع آليات إسرائيلية وتدمر إحداها من المسافة صفر.

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تفجير من النقطة صفر.. مقاتل للمقاومة الفلسطينية يضع قذيفة على دبابة (شاهد)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استمرارها في تقديم المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل لحمايتها من هجمات المقاومة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الصهيونية لا صلى بينها وبين العرق اليهودي الأصلي الذي ينتمي إلى بني إسرائيل، وتعدادهم الآن لا يزيد عن عدة مئات ويعيش بعضهم في فلسطين والبعض الآخر في أمريكا.

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أحمد كريمة: إسرائيل امتداد للحملات الصليبية المتعجرفة الحاقدة على الإسلام

علق المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره على الدولة المصرية، قائلًا: "أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار، فسيكون له آثار مباشرة وغير مباشر، والوضع الحالي مؤذي للجميع والمنطقة والعالم؛ حيث ان الاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة، والقيادة السياسية المصرية واعية لما يحدث ، وعملت على احتواء تلك الأزمة، فهذه الآثار قد تمتد للجميع، وهو ما يحدث الآن".

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متحدث الوزراء: الحكومة تدفع فاتورة تداعيات حرب غزة "بلا ذنب"

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية تستهدف مقرا إسرائيليا على البحر الميت بالصواريخ.

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عاجل.. فصائل عراقية تستهدف إسرائيل بالصواريخ

عقب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات العالمية التي يطالب بها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لنصرة القضية الفلسطينية ضد شركات دولية مشكوك في تمويلها لدولة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت"

حذر د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الاحتلال في سياسته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني وتغاضي الغرب عن الجرائم المرتكبة، موضحًا أن الكارثة لن تلحق بالمنطقة فقط بل بالعالم كله.

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د. وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الريادة والجهود الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في فلسطين، مؤكدًا أن الشعوب في الدول الغربية هبت أخيرًا لنجدة الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف المجازر التي تحدث من جانب الاحتلال.

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د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنّ إسرائيل يجب أن تحمي المدنيين العالقين في غزة من القتل، مشيرًا إلى أنّ هناك نساء وأطفال في غزة يستخدمون كدروع بشرية.

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بلينكن قبل صعوده الطائرة المتجهة لإسرائيل: قلبي ينفطر على أطفال فلسطين (فيديو)

