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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

 حذر د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الاحتلال في سياسته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني وتغاضي الغرب عن الجرائم المرتكبة، موضحًا أن الكارثة لن تلحق بالمنطقة فقط بل بالعالم كله.

وأضاف زين الدين خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن ما يحدث الآن في فلسطين تعتبر فرصة ذهبية للأمة العربية من أجل التكاتف والتعاون والابتعاد عن الفردانية والضغط على المجتمع الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حلم حل الدولتين وتفعيل المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، معقبًا: “كفاية تراخي وتخاذل”.

 

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د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين

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د. وجدي زين الدين: الريادة المصرية المطالبة بنصرة الشعب الفلسطيني تحققت على أرض الواقع

 

وشدد رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد على أن جميع الدول العربية سيصيبها الضرر بغض النظر عن حجمها وقوتها الاقتصادية لو عملت بفردانية، منوهًا إلى أن بيان السفارة الأمريكية الذي أكد عدم وجود مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى أي دولة عربية انتصار للدبلوماسية المصرية.

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