نشرة التوك شو.. دخول مصابي غزة للعلاج بسيناء وكوارث في مستشفيات غزة

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قال الإعلامي أحمد موسى: “إن الإرادة المصرية نجحت في إدخال المساعدات إلى غزة، ولم يخرج الرعايا الأجانب من معبر رفح إلا بعد 26 يومًا من الحرب في غزة”.

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أحمد موسى يعلق على دخول المصابين الفلسطينيين لسيناء.. ولدوا من جديد (فيديو)



عبرت 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم وتستعد السلطات لإدخال 100 شاحنة غدا، واستقبلت مصر عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج

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55 شاحنة مساعدات تعبر غزة وتجهيز 100 لإدخالهم خلال ساعات



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: “إن الشهيد يفعل لأهل الكثير من النعم التى انعم الله به عليها يوم القيامة تكريمًا لمنزلته”.

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خالد الجندي: "الشهداء يتواجدون في السماء الرابعة أمام البيت المعمور"



أشادت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر باستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في بيان عاجل.

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طالب الدكتور عماد محسن الكاتب والإعلامي الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل سريعًا و الدعوة من أجل وقف إطلاق النار في غزة ، بالإضافة إلى المساهمة في إعمار ما سببه الاحتلال من دمار في المباني والمستشقيات

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كوارث في مستشفيات غزة.. عمليات ولادة قيصرية بدون تخدير (فيديو)



قال المصور الصحفي معتز عزايزة، إنه شارك في تغطية الحرب التي دارت في فلسطين عام 2021 ولكن ليس بشكل احترافي مثل مشاركته في الحرب الحالية"، معقبا: “الحرب الحالية أكثر عدوانية وشراسة عن غيرها”.

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صحفي فلسطيني: الحرب الحالية الأشرس على قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إننا لدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين القادمين من غزة بمستويات مختلفة في مستشفيات شمال سيناء.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالصحة: لدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين القادمين من غزة (فيديو)



قال إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قوات الاحتلال قطعت المسارات الدولية للمرة الثانية عن غزة، موضحا: “فكرة وجود الإنترنت والاتصالات أمر حيوي للغاية، ولا غنى عنه.”

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناوزير الاتصالات الفلسطيني: طلبنا من مصر فتح خدمات التجوال على شبكاتها



قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن عدد الأطباء الذين سجلوا اسمائهم للتطوع لعلاج مصابي غزة وصل لألفي طبيب متطوع وتم تدريب معظهم منذ عشر أيام على العمل في مناطق الصراعات المسلحة والحروب، واتباع تعليمات السلامة والتعليمات الخاصة بالهلال الأحمر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنانقابة الأطباء تكشف عدد الراغبين في التطوع لعلاج مصابي غزة (فيديو)



قال الإعلامي خالد أبو بكر، أن مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير، مضيفًا أنه على متخذ القرار أن يواجه كل الجبهات، وعليه أن يتصرف، وهذا هو الثمن الذي دفعته مصر دفاعًا عن القضية الفلسطينية وما زالت تدفعه منذ 1948 حتى الآن.

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خالد أبو بكر: مصر تتعرض لحرب دولية لقبول تهجير الفلسطيين (فيديو)

