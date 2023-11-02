البنتاجون: لا نؤيد وقف إطلاق النار في غزة لكن ندعم الهدنة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استمرارها في تقديم المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل لحمايتها من هجمات المقاومة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الوزارة أنها لا تؤيد وقف إطلاق النار، نظرًا لأنه قد يسمح للفصائل الفلسطينية بإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة.

وأشارت إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل، مضيفة أنها تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، بهدف تمكين دخول المساعدات الإنسانية وإخراج المحتجزين.

استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة

تتواصل الغارات العنيفة التي تشنها مُقاتلات "الاحتلال الإسرائيلي" ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، وأعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة "محمد زقوت"، أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مُهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي سيضع مئات الجرحى في خطر كبير، وسط تعرض سكان شمال غزة لأزمة كبيرة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة تدريجيًّا.

وأشار إلى أن توقف المولدات بالمستشفى الإندونيسي يُهدد آلاف الجرحى من مناطق متفرقة من قطاع غزة، وخصوصًا مع تركيز القصف الإسرائيلي على المناطق الشمالية، إضافة إلى خروج أكثر من 12 مستشفى عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي.