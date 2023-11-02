بلينكن قبل صعوده الطائرة المتجهة لإسرائيل: قلبي ينفطر على أطفال فلسطين (فيديو)
قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنّ إسرائيل يجب أن تحمي المدنيين العالقين في غزة من القتل، مشيرًا إلى أنّ هناك نساء وأطفال في غزة يستخدمون كدروع بشرية.
وأضاف بلينكن في كلمة له أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "كلي ثقة بالدبلوماسية الأمريكية في تغيير الأوضاع الراهنة، ويجب تخفيف الخسائر البشرية من النساء والأطفال في غزة، وهذا أمر نلتزم به، ولن أخوض في التفاصيل، لكن هذا الأمر في أجندتنا".
وتابع وزير الخارجية الأمريكية: "عندما أرى طفلا فلسطينيا سواء ذكرا أو أنثى ينتشل من الأنقاض، فإن هذا بطبيعة الحال يفطر قلبي، ويجب أن نتحمل المسؤولية وأن يتم مراعاة هذه الاعتبارات".
واشنطن تعتزم منع التصعيد
ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، هذه الأوقات بأنها «عصيبة وصعبة للغاية».
وأضاف للصحافيين قبل مغادرته واشنطن إلى تل أبيب، أنه سيناقش خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة خلال زيارته إسرائيل والشرق الأوسط.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة عازمة على منع التصعيد على كل الجبهات، بما في ذلك «جنوب لبنان والضفة الغربية أو أي مكان آخر في المنطقة».
وقال وزير الخارجية الأميركي إن هناك حاجة إلى «تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتابع: «سنضغط من أجل وصول المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأتوقع وصول المزيد من شاحنات المساعدات في الأيام المقبلة».
وأشار إلى أننا «بحاجة إلى التركيز على (اليوم التالي) والمحادثات ستتركز على ذلك مطلع الأسبوع»، مضيفاً: «سأتحدث عن خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة. لقد شهدنا في الأيام الأخيرة استمرار تحمل مدنيين فلسطينيين وطأة هذا الصراع».
يذكر أن زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل هي الثانية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.
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