الصحة العالمية: رائحة الموت تفوح في غزة و40% من المستشفيات توقفت (فيديو)

أفاد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، مضيفًا أن العاملين في المنطقة أبلغوهم أن رائحة الموت تفوح في كل مكان، خاصة داخل المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، أن 40% من المستشفيات في غزة توقفت عن العمل، سواء بسبب الاستهداف المباشر أو نقص الوقود، كما توقف 51 مركزًا صحيًا تابعًا للمنظمات الدولية ووزارة الصحة، من إجمالي 75 مركزًا، بسبب نفس الأسباب.

وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضة للخطر بسبب نقص الأدوية والرعاية الصحية اللازمة.

وأكد تسجيل نجو 200 هجوم مباشر على المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية، مع استهداف المناطق المحيطة بها، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بالإضافة إلى استخفاف قوات الاحتلال بحياة الأشخاص.

وأشار إلى وجود 130 طفلًا في الحضانات يعانون من أمراض مختلفة وتتعرض حياتهم للخطر بسبب نقص الخدمات، بالإضافة إلى وجود حوالي 9000 شخص يعانون من الأورام.

وشدد على ضرورة تحقيق هدنة مستدامة ومستمرة دون انقطاع، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

استمرار العدوان على غزة

ويُواصل الاحتلال لليوم الـ27 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

تتواصل الغارات العنيفة التي تشنها مُقاتلات "الاحتلال الإسرائيلي" ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، وأعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة "محمد زقوت"، أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مُهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي سيضع مئات الجرحى في خطر كبير، وسط تعرض سكان شمال غزة لأزمة كبيرة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة تدريجيًّا.

وأشار إلى أن توقف المولدات بالمستشفى الإندونيسي يُهدد آلاف الجرحى من مناطق متفرقة من قطاع غزة، وخصوصًا مع تركيز القصف الإسرائيلي على المناطق الشمالية، إضافة إلى خروج أكثر من 12 مستشفى عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي.