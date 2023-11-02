د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت"

عقب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات العالمية التي يطالب بها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لنصرة القضية الفلسطينية ضد شركات دولية مشكوك في تمويلها لدولة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع زين الدين خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، موجهًا حديثه للمقاطعين للبضائع والمنتجات الدولية، قائلًا: “اوعوا تعملوا حاجة تضر بنا أو تخرب بيوتنا احنا”.

ونوه رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أنه توجد سياسة إسرائيلية وأمريكية “للضرب من تحت لتحت” وجعل “الشعوب تضرب نفسها بنفسها” و"تخرب بيتها بإيدها"، مطالبًا بمراعاة الشركات الإسرائيلية من الشركات الأخرى.

فرصة ذهبية

حذر د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الاحتلال في سياسته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني وتغاضي الغرب عن الجرائم المرتكبة، موضحًا أن الكارثة لن تلحق بالمنطقة فقط بل بالعالم كله.

ولفت إلى أن ما يحدث الآن في فلسطين تعتبر فرصة ذهبية للأمة العربية من أجل التكاتف والتعاون والابتعاد عن الفردانية والضغط على المجتمع الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حلم حل الدولتين وتفعيل المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، معقبًا: “كفاية تراخي وتخاذل”.

وشدد رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد على أن جميع الدول العربية سيصيبها الضرر بغض النظر عن حجمها وقوتها الاقتصادية لو عملت بفردانية، منوهًا إلى أن بيان السفارة الأمريكية الذي أكد عدم وجود مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى أي دولة عربية انتصار للدبلوماسية المصرية.

تغيير الرأي العام الدولي

ولفت إلى أن الريادة والجهود الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في فلسطين، مؤكدًا أن الشعوب في الدول الغربية هبت أخيرًا لنجدة الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف المجازر التي تحدث من جانب الاحتلال.

وأضاف، أن انتفاضة الشعب المصري تأييدًا للقضية الفلسطينية رسالة عالمية دفعت الشعوب للتعاطف مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن بيان السفارة الأمريكية عن عدم وجود مخطط للتهجير أكد مطالب الزعماء العرب بأن إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم سينهي القضية ويفنيها ويضيع حقوقهم المشروعة التاريخية في أرضهم وحل الدولتين.

ولفت رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن المظاهرات التي خرجت تطالب بإيقاف النار في غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين أكدت مدى تأثير الشعوب على قادة العالم، مؤكدًا أن مصر تعد المحور الرئيس والمركزي في إمداد الشعب الفلسطيني بالمساعدات.

ريادة مصرية انتصرت لفلسطين

وشدد على أن الدولة المصرية تسعى بكل السبل لإيجاد حل فعال ونهائي لإيقاف الحرب الإسرائيلية البشعة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن جهود مصر تبذل بشكل غير مسبوق لإنهاء الأزمة العصيبة والكارثة التي تهدد المنطقة.

ولفت، إلى أن الدبلوماسية المصرية تحقق المزيد من الخطوات الناجحة لتحويل دفة الغرب من دعم إسرائيل لمطالبتها بإيقاف إطلاق النار، ما أدى إلى تراجع نبرة الدول الأجنبية المؤيدة لاستمرار الحرب، ودفع السفارة الأمريكية في القاهرة إلى التعهد بأنه لن يكون هناك تهجير للفلسطينيين إلى مصر أو إلى أي دولة عربية، وهو ما يتفق مع الرؤية المصرية.



ونوه زين الدين إلى أن الريادة المصرية الخاصة بالمطالبة بإدخال المساعدات وإنشاء ممر آمن تحققت على أرض الواقع، لافتًا إلى أن جهود مصر ساعدت على تغيير الرأي العام العالمي ورأينا مظاهرات في عدة بلدان غربية مناهضة للحرب والهجمات البربرية والمحارق التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني المسالم.