أحمد كريمة: إسرائيل امتداد للحملات الصليبية المتعجرفة الحاقدة على الإسلام

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الصهيونية لا صلى بينها وبين العرق اليهودي الأصلي الذي ينتمي إلى بني إسرائيل، وتعدادهم الآن لا يزيد عن عدة مئات ويعيش بعضهم في فلسطين والبعض الآخر في أمريكا.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المراكز البحثية الإسلامية يجب أن تنفي الصلة ما بين العرق اليهودي الأصلي الذي ينتمي لبني إسرائيل، وبين العصابة التي أحتل فلسطين ، معقبًا: "ديفيد الأمريكي او الإيطالي او الإسرائيلي ، ايه علاقة برسالة سيدنا سليمان وداوود أو سيدنا موسى وهارون، دول مافيا وعصابات محتلة"

وأشار إلى أن اسرائيل هي امتداد للحملات الصليبية المتعجرفة الحاقدة على الإسلام والمسلمين، معقبً:" هناك الكثير من الحملات جاءت للمنطقة، ولكن بفضل الله استطاع جيش مصر خير أجناد الأرض من التصدي لهذه الحملات".