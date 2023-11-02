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الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى الفقي: إسرائيل "مصيبة" ولعبتها المفضلة ضرب الدول ببعضها

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن موضوع الصراع في القضية الفلسطينية سيستمر إلى أن تحدث صحوة يتم الاتفاف خلالها على حد أدنى لما يمكن قبوله، قائلا: "في دول عربية تطبع وفي دول لا تطبع وفي دول ترى أن الموضوع أخذ وقتا طويلا".


وأضاف، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الدنيا تغيرت والعالم تحول والواقع أن إسرائيل دولة محمية أمريكية ومدعومة من أوروبا وقامت على أشلاء القضية اليهودية في العالم منذ القرون الماضية.

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ونوه إلى أن الإرهاب صناعة إسرائيلية ولم يعرف العالم إرهاب أكثر من إرهاب إسرائيل تجاه سكانها وتجاه الآخر، وهي دولة خارج حدود القانون ولا تتعامل مع البشر كبشر وهي مصيبة ولحقت بنا في المنطقة والآن تلعب لعبة ضرب الشعوب العربية ببعضها".


حماس متأثرة بالإخوان 

وأكد أن حركة حماس هي مقاومة إسلامية في حركة التحرير الوطني في فلسطين ولكنها بحكم التغيرات السياسية في المنطقة وتداخل قوى مختلفة إلى جانب التعنت الإسرائيلي اتخذت أشكال مختلفة وأصبحت متأثرة بفكر الإخوان.


وأوضح أنه لا بأس من أن تكون حركة حماس متأثرة بالفكر الإخواني إذا كان يصب في التحرر الوطني ولكنه أصبح يلون صورة الدول، قائلا:" اتهام حماس بالبيع والخيانة كلمات واسعة ولكن يتساءل البعض هل كان المقاومة دارسة لما سيجري بعد 7 أكتوبر".


ولفت إلى أن السياسة لها حسابات مختلفة ولا بد من أن تخضع للواقع وهل حماس استشاروا دولا أخرى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخلي كل واحد ينفد صبره ويخلي كل قوى تنقلب ضده ومن أكبر الكوارث في السياسة الإسرائيلية وجود نتنياهو رئيس وزراء عدة مرات.

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