أستاذ علم اجتماع: الشعب الفلسطيني يتعرض إلى هولوكوست (فيديو)

أكد الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة مثل الهولوكوست الذي تعرض له اليهود في ألمانيا.

وانتقد خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، المجتمع الدولي الأعمى الذي يكيل بأكثر من معيار، موضحة أن المنظمات الدولية لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، مشيدا بالإعلام العربي الذي استطاع تغيير الصور عن وضع الحرب في غزة لدى العالم.

وأكد أن خروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح جاء نتيجة جهود دبلوماسية كبيرة ويعد انفراجة حقيقة في إنهاء حرب الكيان الصهيوني على القطاع.

وأشاد بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب في غزة وهو يرسل رسائل قوية إلى العدو الصهيوني ومن يقف خلفه لأن الجميع يعلم جيدا المشروع الماسوني والصهيوني بتوطين الفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما أشار إليه الرئيس الراحل مبارك من قبل.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة الفلسطينية لليوم الـ27

ويُواصل الاحتلال لليوم الـ27 على التوالي،عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

تتواصل الغارات العنيفة التي تشنها مُقاتلات "الاحتلال الإسرائيلي" ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، وأعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة "محمد زقوت"، أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مُهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي سيضع مئات الجرحى في خطر كبير، وسط تعرض سكان شمال غزة لأزمة كبيرة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة تدريجيًّا.

وأشار إلى أن توقف المولدات بالمستشفى الإندونيسي يُهدد آلاف الجرحى من مناطق متفرقة من قطاع غزة، وخصوصًا مع تركيز القصف الإسرائيلي على المناطق الشمالية، إضافة إلى خروج أكثر من 12 مستشفى عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي.