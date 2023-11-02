عاجل
مستشفى الشفاء بقطاع غزة يعلن توقف المولد الرئيسي عن العمل الصحة العالمية: رائحة الموت تفوح في غزة و40% من المستشفيات توقفت (فيديو)
الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أستاذ علم اجتماع: الشعب الفلسطيني يتعرض إلى هولوكوست (فيديو)

قصف غزة
قصف غزة

أكد الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة مثل الهولوكوست الذي تعرض له اليهود في ألمانيا. 

txt

محلل فلسطيني يكشف الوضع المأساوي في غزة (فيديو)

txt

أمريكا تُوضح موقف "بايدن" من انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني في حرب غزة

وانتقد خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، المجتمع الدولي الأعمى الذي يكيل بأكثر من معيار، موضحة أن المنظمات الدولية لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، مشيدا بالإعلام العربي الذي استطاع تغيير الصور عن وضع الحرب في غزة لدى العالم.

وأكد أن خروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح جاء نتيجة جهود دبلوماسية كبيرة ويعد انفراجة حقيقة في إنهاء حرب الكيان الصهيوني على القطاع.

وأشاد بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب في غزة وهو يرسل رسائل قوية إلى العدو الصهيوني ومن يقف خلفه لأن الجميع يعلم جيدا المشروع الماسوني والصهيوني بتوطين الفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما أشار  إليه الرئيس الراحل مبارك من قبل.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة الفلسطينية لليوم الـ27

ويُواصل الاحتلال لليوم الـ27 على التوالي،عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

تتواصل الغارات العنيفة التي تشنها مُقاتلات "الاحتلال الإسرائيلي" ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، وأعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة "محمد زقوت"، أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مُهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي سيضع مئات الجرحى في خطر كبير، وسط تعرض سكان شمال غزة لأزمة كبيرة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة تدريجيًّا.

وأشار إلى أن توقف المولدات بالمستشفى الإندونيسي يُهدد آلاف الجرحى من مناطق متفرقة من قطاع غزة، وخصوصًا مع تركيز القصف الإسرائيلي على المناطق الشمالية، إضافة إلى خروج أكثر من 12 مستشفى عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي.

مواد متعلقة

محلل فلسطيني يكشف الوضع المأساوي في غزة (فيديو)

أمريكا تُوضح موقف "بايدن" من انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني في حرب غزة

البنتاجون: لا نؤيد وقف إطلاق النار في غزة لكن ندعم الهدنة

نتنياهو يُناقش الطلب الأمريكي بشأن هُدنة مُؤقتة في غزة

متحدث الوزراء: الحكومة تدفع فاتورة تداعيات حرب غزة "بلا ذنب"

وزراء الصحة العرب يحذر من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية

"أطباء بلا حدود" تكشف عدد الجرحى في غزة وتُطالب بوقف إطلاق النار

الصحة العرب يعقد دورة طارئة لبحث الأوضاع الصحية في غزة والموضوعات المرفوعة للقمة التنموية بموريتانيا
الجريدة الورقية