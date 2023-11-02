د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الريادة والجهود الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في فلسطين، مؤكدًا أن الشعوب في الدول الغربية هبت أخيرًا لنجدة الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف المجازر التي تحدث من جانب الاحتلال.

وأضاف زين الدين خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية“الحياة”، مساء الخميس، أن انتفاضة الشعب المصري تأييدًا للقضية الفلسطينية رسالة عالمية دفعت الشعوب للتعاطف مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن بيان السفارة الأمريكية عن عدم وجود مخطط للتهجير أكد مطالب الزعماء العرب بأن إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم سينهي القضية ويفنيها ويضيع حقوقهم المشروعة التاريخية في أرضهم وحل الدولتين.

ولفت رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن المظاهرات التي خرجت تطالب بإيقاف النار في غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين أكدت مدى تأثير الشعوب على قادة العالم، مؤكدًا أن مصر تعد المحور الرئيس والمركزي في إمداد الشعب الفلسطيني بالمساعدات.

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