نشرة التوك شو.. حقيقة وديعة مستشفيات غزة ومكان احتجاز أسرى إسرائيل

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



نفت مصادر للقاهرة الإخبارية، ما تردد من أنباء حول تجهيز مصر 3 مستشفيات على الحدود مع قطاع غزة لاستقبال 100 ألف مصاب مقابل حصول مصر على ودائع بقيمة 5 مليارات دولار من دول الخليج.

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مصادر تنفي حصول مصر على ودائع بـ5 مليارات لتجهيز مستشفيات لسكان غزة



كشف عبده مباشر، المراسل الحربي في حرب أكتوبر، وعميد المحررين العسكريين، تفاصيل الهجوم المصري الذي نفذته لأجل استعادة أرضها، من الاحتلال الإسرائيلي.

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عميد المحررين العسكريين: مصر صاحبة أول هجوم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي



قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّه يجب التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية، وإن لهم حق في الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: "لو لم تكن إسرائيل لاخترعناها"، وهو ما يعبر عن أن لدى إسرائيل وظيفة معينة ومحددة، فهي كحاملة الطائرات، أو قاعدة عسكرية لقوى خارجية.

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عمرو موسى: "استشهاد 7 آلاف فلسطيني جريمة حرب مكتملة الأركان"



ناشد الدكتور سليم رياض، المحلل السياسي الفلسطيني، بإيقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وفك الحصار الذي يستهدف قتل الفلسطينيين.

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محلل فلسطيني: "شعبنا يرفض مخططات الاحتلال لتهجيره من أرضه" (فيديو)



علق المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على الأحداث الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي سيؤدي لسلام مستدام في المنطقة.

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الرئاسة: "السيسي يتابع مبادرة خفض الأسعار يوميًّا ومصر تحمَّلتْ الكثير لأجل السلام"



أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن المقاومة الفلسطينية وجهت لطمة لجيش إسرائيل في 7 أكتوبر خلال تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”.

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مستشار القادة والأركان يكشف مكان احتجاز أسرى إسرائيل في غزة (فيديو)



قال رئيس المكتب السياسي لحماس، حسام بدران: “إن إسرائيل لن تستعيد عافيتها بعد أحداث 7 أكتوبر”، مؤكدًا أن “طوفان الأقصى” يجب أن يتواصل، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” أمس الخميس.

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حماس: "إسرائيل لن تستعيد عافيتها بعد 7 أكتوبر وطوفان الأقصى سيستمر"



قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: “إن الدول الغربية تحدثت بحديث منحاز في قمة القاهرة للسلام، إذْ أكدت الحق في الدفاع الشرعي المتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي”.

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عمرو موسى: "حديث الدول الغربية في قمة القاهرة للسلام منحاز لإسرائيل"



قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد: “إن الشعب المصري وجه ضربتين قاضيتين لكل المتآمرين على الدولة”.

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د. وجدي زين الدين: "المصريون وجهوا ضربتين قاضيتين للمتآمرين على البلاد" (فيديو)



أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت عن إرسال بطاريتي صواريخ لدعم القبة الحديدية في إسرائيل.

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البنتاجون: "900 جندي أمريكي ينتشرون في الشرق الأوسط"



دعا حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، ونائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة جانبًا إلى جنب عبر مبادرات وعروض خفض الأسعار، لتلبية احتياجات المواطنين.

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حاتم النجيب يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مبادرات خفض الأسعار بشرط



أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس خريستودوليدس أكدا أهمية دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يؤكدان أهمية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية



قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد: “إن لعبة التهجير من غزة إلى سيناء والضفة إلى الأردن، انكشفت أمام العالم”، مؤكدًا أن الاحتلال بدأ الدخول في لعبة جديدة حقيرة.

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د. وجدي زين الدين يكشف لعبة جديدة لإسرائيل بعد فضح خطة التهجير (فيديو)



قال حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، ونائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: “إن الدولة تقوم بدور كبير في محاولة إعادة دور الجمعيات الزراعية”، لافتًا إلى أن زيادة في الإنتاج الزراعي تلتهمه الزيادة السكانية سنويًّا بنسبة 2.5 مليون نسمة.

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حاتم النجيب: "منافذ وزارة التموين الثابتة والمتحركة أحد أسباب زيادة المعروض بالقاهرة الكبرى"



كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية حملة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي أو الدول الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدًا أنها شهدت مشاركة واسعة خلال الأيام الماضية من أجل دعم حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم في غزة.

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انفعل الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بسبب تظاهر أسر المحتجزين الإسرائيليين فى غزة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، لطلب المساعدة في الإفراج عن ذويهم.

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د. وجدي زين الدين يرفض مظاهرات أسر رهائن إسرائيل أمام سفارة مصر: "قولوا الكلام ده لأمريكا"



قال سفير الكويت لدى مصر، غانم صقر الغانم: “إن اليوم شهد وصول الرحلة الرابعة للجسر الجوي الذي أمر به أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مطار العريش”، مشيرًا إلى أن الشحنات كلها تمت مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

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سفير الكويت بمصر: "مساعداتنا للأشقاء الفلسطينيين ستصل تباعًا عبر جسر جوي"



دعا حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، ونائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، تفعيل دور الجمعيات الزراعية، ووجودها مع المواطني المصري، ضرورة في هذا التوقيت، داخل القرى والمراكز والنجوع.

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حاتم النجيب: "تفعيل دور الجمعيات الزراعية يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر للخضراوات"

