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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. وجدي زين الدين: "المصريون وجهوا ضربتين قاضيتين للمتآمرين على البلاد" (فيديو)

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد: “إن الشعب المصري وجه ضربتين قاضيتين لكل المتآمرين على الدولة”.

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 أضاف زين الدين خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن الضربة القاضية الأولى، عندما خرج الشعب في 30 يونيو بالملايين في الشوارع وطردوا جماعة الإخوان من الحكم.

المتآمرون لا يعرفون: كيف يفكر المصري؟؟

 أضاف رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد أن الضربة الثانية تتمثل في الموقف الداعم للشعب الفلسطيني، مضيفًا: "المتآمرين مش عارفين العجينة المصرية بتفكر إزاي".

 أشاد زين الدين بمجلس نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، الذي يجهز ملفًّا قانونيًّا لمقاضاة الاحتلال دوليًّا، موضحًا أن ذلك أبسط موقف تفعله النقابة لدعم الفلسطينيين.

 أكد أن الاحتلال يتعمد إنهاء حياة الصحفيين خوفًا من نقل جرائمهم إلى العالم، مضيفًا: "المنطق الإجرامي بتاعهم أنهم يقتلوهم ويخلصوا عليهم".

 أوضح أن حرب غزة المستهدف منها تصفية القضية والفلسطينية، متابعًا: “هذا لن يحدث على الإطلاق بسبب المواقف المصرية العظيمة يتصدى لتلك المخططات”.

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