الرئاسة: "السيسي يتابع مبادرة خفض الأسعار يوميًّا ومصر تحمَّلتْ الكثير لأجل السلام"

علق المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على الأحداث الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي سيؤدي لسلام مستدام في المنطقة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، الخميس، أن مصر تحملت وبقيت وحدها لسنوات طويلة لأجل السلام، والجميع الآن أدرك أهمية السلام ودوره في تنمية الشعوب، ومصر تتحدث من خلال تراكم ورصيد تاريخيّ في الشكل ومضمون، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

أما عن تفتيش الحرب بالسويس، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه البناء الداخلي والتنمية والمشروعات والتقدم والنمو الاقتصادي هدف أساسي ولكن يجب أن تكون بالتزامن مع بناء الدولة والقدرات الشاملة للدولة.

متباعة مبادرة تخفيض الأسعار:

أوضح أن التنمية والبناء أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهما كانت الظروف والعقبات، والرئيس حريص على مصارحة الشعب بأكبر قدرة من الصراحة والشفافية.

أشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي مبادرة تخفيض الأسعار، موضحًا إنه يجري التعامل مع الأزمة الاقتصادية بحزمة سياسيات على أفضل ما يكون.

أكد أن العمل جارٍ بأقصى قوة وهناك اهتمام بالشأن الداخلي، وهناك مبادرة لخفض الأسعار للسلع الأساسية والرئيس يتابع ذلك بشكل يومي.