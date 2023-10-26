عمرو موسى: "حديث الدول الغربية في قمة القاهرة للسلام منحاز لإسرائيل"

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: “إن الدول الغربية تحدثت بحديث منحاز في قمة القاهرة للسلام، إذْ أكدت الحق في الدفاع الشرعي المتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي”.

الفلسطينيين:

أضاف "موسى"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدولة القائمة باحتلال للأراضي الفلسطينية عسكريًّا ليس لها حق دفاع شرعي أمام سكان هذه الأراضي، إذْ تحاصرهم وتدمر قراهم وتطردهم وتسيء معاملتهم.

تابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: "هل حق الدفاع الشرعي يبرر العقاب الجماعي وضرب التجمعات المدنية والقرى والمدن والمستشفيات؟! هل الدفاع الشرعي يعني إزالة قرى فلسطينية بالكامل؟! أو طرد سكان الأراضي المحتلة ليذهبوا إذْ يجدون ملجأ؟!".

أكد، أن دولة الاحتلال تتبع سياسة تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين والعرب لتمكين الدولة الإسرائيلية اليهودية من كل الأرض وإلغاء فكرة الدولة الفلسطينية وهو ما أدى إلى سياسة التهجير.