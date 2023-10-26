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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حماس: "إسرائيل لن تستعيد عافيتها بعد 7 أكتوبر وطوفان الأقصى سيستمر"

حماس
حماس

قال رئيس المكتب السياسي لحماس، حسام بدران: “إن إسرائيل لن تستعيد عافيتها بعد أحداث 7 أكتوبر”، مؤكدًا أن طوفان الأقصى يجب أن يتواصل، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الخميس.

 أضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن المنطقة أصبحت على صفيح ساخن بسبب التصعيد الحالي، مؤكدًا أنه يجب إدخال المساعدات إلى غزة، ومضى زمن تحكم الاحتلال بالفلسطينيين.

 أكد أن روسيا قادرة على لعب دور مُهم في إنهاء الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

تفاصيل زيارة وفد حماس إلى روسيا:

 أوضح أن حماس تقدِّرُ دور روسيا على المستوى الدولي، وخصوصًا استخدامها لحق النقض ردًّا على موقف أمريكا، التي تدعم الاحتلال إلى ما لا نهاية.

 ذكر أنه "يُمكن لـ روسيا أن تلعب دورًا أكبر في إنهاء العدوان على أهلنا في قطاع غزة ومُمارسة الضغوط الدولية لإيصال مساعدات عاجلة لأهلنا في قطاع غزة".

 في وقت سابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنها تُقدر موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية.

 أضافت حماس، في بيان لها أن "وفد الحركة أعرب عن تقديره الكبير لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك جهود الدبلوماسية الروسية النشطة".

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