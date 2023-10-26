الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يؤكدان أهمية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس خريستودوليدس أكدا أهمية دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتلقَّى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

صرَّح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف.

كما استعرض الرئيس نتائج الاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.