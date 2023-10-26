عميد المحررين العسكريين: مصر صاحبة أول هجوم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

كشف عبده مباشر المراسل الحربي في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، تفاصيل الهجوم المصري الذي نفذته لأجل استعادة أرضها، من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال لقاءه مع برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنّ حرب أكتوبر المجيدة شهدت هجوم مصر لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأول مرة منذ عصر الخديوي إسماعيل.

وأكد أن مصر قادت معركة هجومية لأول مرة منذ ما يزيد على 150 سنة، وكانت هذه المعركة ضد قوة متفوقة علينا كما وكيفا.

سر اختياره لمهنته

وأما عن سر اختياره لمهنته، أكد أنّه كان يعشق القراءة منذ أن كان طالبا صغيرا، وكانت أمه تقول له إنها لم ترَهُ قط دون كتاب، موضحًا: "قبل الانتهاء من التوجيهية كنت قد قرأت مكتبة الزقازيق الثانوية كلها وتم منحي مجموعة كتب، وقرأت المكتبة العامة وشعرت بأني عقاد صغير، وقبل هذا الإحساس لفت نظري شيئا مخالفا لما يحدث في العالم".

وأشار إلى أن هذا هو شيء هو أن نهضة مصر مرتبطة بالانتصار، فإذا انتصرت عسكريا تزدهر والهزيمة العسكرية تعني الانهيار، وهي بذلك تختلف عن اليابان وألمانيا، فقد ضُربت اليابان بقنبلتين ذريتين في عام 1945، وبعدها بـ10 سنوات أصبحت قوة اقتصادية، أما ألمانيا فقد مُنيت بهزيمة مهينة في الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1954 حصلت على بطولة العالم لكرة القدم.