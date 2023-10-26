محلل فلسطيني: "شعبنا يرفض مخططات الاحتلال لتهجيره من أرضه" (فيديو)

ناشد الدكتور سليم رياض، المحلل السياسي الفلسطيني، بإيقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وفك الحصار الذي يستهدف قتل الفلسطينيين.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الشعب الفلسطيني يرفض كل مخططات الكيان الصهيوني بتهجيره من أرضه إلى دول الجوار وسيبقى صادمًا رغم الجوع والرائحة الموت التي تحاصره في كل مكان.

أوضح أن القطاع محروم من دخول أي وقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي ويقصف ويدمر كل المصانع الغذائية والمخابز في القطاع.

ذكر أن المخزون الاستراتيجي على وشك الانتهاء، وهناك 26 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة، بسبب نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن هذه الكارثة تنذر بمخاطر ستؤدي إلى إبادة جماعية لكل أهالي غزة.

أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير المحال التجارية والمخازن الاستراتيجية للمواد الغذائية.

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يكشف جرائم الاحتلال:

كشف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، عدد ضحايا المدنيين بسبب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

قال “منصور” خلال كلمته بالجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة، اليوم الخميس: “إن إسرائيل قتلت نحو 7000 مدني في قطاع غزة بهمجية ووحشية”.

أشار إلى أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية أمام العالم أجمع، معقبًا: "إسرائيل قتلت 3 آلاف طفل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

أشار منصور إلى أن 1700 سيدة قُتلن بغزة على يد إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، مستطردًا: “أن هناك 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض في غزة”، مشيرًا إلى أن المستشفيات في غزة تحولت إلى ثلاجات لجثث الموتى.

شددَّ، منصور على أن إسرائيل شردت 1.4 مليون نسمة لحملهم على التهجير، لافتًا إلى أن جميع الأماكن التي يحتمي بها المدنيون في غزة تتعرض للقصف.