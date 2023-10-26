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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو موسى: "استشهاد 7 آلاف فلسطيني جريمة حرب مكتملة الأركان"

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّه يجب التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وإن لهم حق في الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: "لو لم تكن إسرائيل لاخترعناها"، وهو ما يعبر عن أن لدى إسرائيل وظيفة معينة ومحددة، فهي كحاملة الطائرات أو قاعدة عسكرية لقوى خارجية.

عمرو موسى:

 أضاف "موسى"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن تشكل الدول الفاعلة في العالم العربي القوةَ التي تكون رأس الحركة السياسية على مستوى العالم"، مشيرًا إلى أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من غرور القوة، ولكن العالم الغربي بدأ يعبر عن غضبه في مسيرات ومناقشات في الجامعات والصحف.

 تابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 7000 شهيد فلسطيني، موضحًا أن هذا الأمر عقاب جماعي بطريقة فيها الكثير من العنف والغرور وما يتخطاهما بكثير، بل جريمة حرب مكتملة الأركان.

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