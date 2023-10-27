مصادر تنفي حصول مصر على ودائع بـ5 مليارات لتجهيز مستشفيات لسكان غزة

نفت مصادر للقاهرة الإخبارية، ما تردد من أنباء حول تجهيز مصر 3 مستشفيات على الحدود مع قطاع غزة لاستقبال 100 ألف مصاب، مقابل حصول مصر على ودائع بقيمة 5 مليارات دولار من دول الخليج.

وفي سياق متصل، كشف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، عدد الضحايا المدنيين بسبب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

7000 شهيد فلسطيني:

قال “منصور”، خلال كلمته بالجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة، اليوم الخميس، إن إسرائيل قتلت نحو 7000 مدني في قطاع غزة بهمجية ووحشية.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية أمام العالم أجمع، معقبًا: "إسرائيل قتلت 3 آلاف طفل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

وأشار منصور إلى أن 1700 سيدة قُتلن بغزة على يد إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، مستطردًا: أن هناك 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض في غزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات في غزة تحولت إلى ثلاجات لجثث الموتى.

وشدد، منصور على أن إسرائيل شردت 1.4 مليون نسمة لحملهم على التهجير، لافتًا إلى أن جميع الأماكن التي يحتمي بها المدنيون في غزة تتعرض للقصف.