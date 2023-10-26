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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار القادة والأركان يكشف مكان احتجاز أسرى إسرائيل في غزة (فيديو)

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن المقاومة الفلسطينية وجهت لطمة لجيش إسرائيل في 7 أكتوبر خلال تنفيذ عملية طوفان الأقصى.

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 أضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن المقاومة قتلت عددًا غير مسبوق من الإسرائيليين وأسرت أكثر من 200 وتضعهم في أنفاق غزة على بعد 500 كيلو متر تحت الأرض.

أوضح أن الكيان الصهيوني يستخدم أسلوب الأرض المحروقة وينتقم من الشعب الفلسطيني ويرتكب ضده أبشع الجرائم الإنسانية، لعدم قدرتها على النيل من المقاومة الفلسطينية.

 ذكر أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى ودائمًا تساند وتدعم الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر فقدت 100 ألف شهيد و200 ألف جريح في حرب فلسطين 48.

إسرائيل تعترف بالفشل:

أقرت الحكومة الإسرائيلية بمسئوليتها عن الفشل في صد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو حماس متسللين برًّا وجوًّا وبحرًا نحو مستوطنات في غلاف غزة.

 قال بيني غانتس عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في إيجاز صحفي اليوم الخميس: "إن العملية في غزة لها جوانب سياسية واجتماعية وستستمر طويلًا".

 أوضح أن الجيش الإسرائيلي يدير العملية العسكرية في غزة بما يحقق مصالح البلاد.

 أضاف أن "الحرب ستستمر في عمق غزة أينما ومتى كان ذلك ضروريًّا".

إلا أنه أشار إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تمر بها وتخوض حربًا طويلة.

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