نشرة أخبار التوك شو.. بكاء واستهجان وغضب بسبب قصف مستشفى المعمداني بغزة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الشواهد الحالية تؤكد أن العدوان الإسرائيلي لا يريد سلام و يدمر المباني والمستشفيات ويريد إنهاء القضية الفلسطينية على حساب مصر ولكن هذا لن يحدث.

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أحمد موسى: المنطقة تتجة إلى حرب إقليمية (فيديو)



عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى العربي المعمداني في قطاع غزة.

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لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد



قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن استهداف مستشفى المعمداني جريمة نكراء وإبادة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني إبادة جماعية



وجه السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين بجامعة الدول العربية، الاتهام لإسرائيل بالقيام بمجزرة وجريمة وإبادة جماعية على الهواء مباشرة، بعد استهداف مستشفى المعمداني غي فلسطين وبه آلاف من النازحين.

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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قصف مستشفى المعمداني إبادة جماعية على الهواء (فيديو)



عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد حية من ساحة المستشفى المعمداني عقب القصف الإسرائيلي على ساحة المستشفى، الذي أودى بحياة 500 شهيدا ومئات الجرحى، بحسب ما نقلته مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل.

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لقطات أولية لمستشفى المعمداني عقب القصف الإسرائيلي.. فيديو



بكت الإعلامية لميس الحديدي خلال تعليقها على جريمة قصف مستشفى المعمداني في قلب قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على فضائية ” ON” مساء اليوم: "المشاهد أصعب من أني أحكيها منذ ساعة تم قصف مستشفى المعمداني

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لميس الحديدي تبكي بسبب قصف مستشفى المعمداني.. مشاهد لا يحتملها بشر (فيديو)



بكت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تعليقها على الحادث الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهداف مستشفى المعمداني بفلسطين.

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قال جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، إن ما يحدث من قب لقوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن شوارع غزة مليئة بجثث الشعب الفلسطيني بينهم الأطفال والنساء والشيوخ.

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والد "الدرة" يؤكد مصرع أفراد عائلته.. لا نستطيع إخراج الجثث من تحت الانقاض



أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتم ضد المواطنين المدنيين وهي بذلك تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أنه قرر قطع زيارته للأردن حتى يكون وسط أبناء شعبه.

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الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها الإفلات من العقاب

