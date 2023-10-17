أحمد موسى: المنطقة تتجة إلى حرب إقليمية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الشواهد الحالية تؤكد أن العدوان الإسرائيلي لا يريد سلام و يدمر المباني والمستشفيات ويريد إنهاء القضية الفلسطينية على حساب مصر ولكن هذا لن يحدث.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن كل الشواهد تتجه إلى توسع المجال لحرب إقليمية، في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يهول وهذا كلام واقعي، حيث إن العاهل الأردني ورئيس حكومته قالوا لأول مرة إنه لو حال تهجير الفلسطينيين سيكون هناك حرب.

وتابع أحمد موسى:" يتحدثون عن صفقة القرن ولكن مصر كدولة ورئيس لا تعرف عنها شيئا ولا أحد يتكلم فيها ولا أحد يقرب من أراضينا ولا نقبل ضغوط من أمريكا ولا غيرها،مردفا: "الهدف مما يحدث في فلسطين ليست غزة أو حماس على الإطلاق، وإنما الهدف الأكبر مصر وحدودها وأمنها وجيشها.

وأشار أحمد موسى إلى أن جيش الاحتلال إرهابي يرتكب مجزرة من خلال تدمير مستشفى المعمداني بمن فيها يروح ضحيتها أكثر من 200 شهيد، معلقا: «ألا يستحق هذا قرار إدانة من العالم كله، هو مفيش حد قادر يضغط على نتنياهو ويقوله وقف الحرب».



واستنكر الإعلامي أحمد موسى، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ٥٠٠ شهيد ومصاب نتيجة استهداف الكيان الصهيوني لمستشفى المعمداني في غزة، متابعًا أن أمريكا تحمي جرائم إسرائيل بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مصر لن تسمح بالاقتراب من سيناء



وأضاف أحمد موسى، أن مصر لن تسمح بالاقتراب من سيناء، مسئولية عربي أكد في حديثه مع مسؤول أوروبي أن تهجير الفلسطينيين يعني حربًا، لافتًا إلى أن الإعلام الغربي يناصر القاتل نتنياهو ويدين كفاح الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد متصل، أعلنت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان - أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.