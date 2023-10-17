لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى العربي المعمداني في قطاع غزة.

واستشهد 198 فلسطينيًا، وأصيب 575 آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي ودمار في الممتلكات والبنية التحتية، وفق مصادر في مُستشفيات القطاع المنكوب.

وارتكب الاحتلال 394 مجزرة بحق العائلات منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، راح ضحيتها 2136 شهيدًا، أكثر من 65% منهم من النساء والأطفال.

وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان 37 شهيدًا، ما بين أطباء وممرضين ومسعفين، فيما ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلًا والإناث إلى 1032 شهيدة.

وتوقف 33 مركزًا للرعاية الصحية عن العمل، فيما أخرج الاحتلال 23 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقصف المباشر.

ويتواصل استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية، حيث وثقت وزارة التربية والتعليم تعرّض 153 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 18 مدرسة خرجت عن الخدمة.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة 4500 مبنى سكني كليًا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وتعد الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة، وإن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى.

وفي ضوء توقف محطات التحلية وصعوبة ضخ المياه من قبل البلديات ومحدودية المصادر المتوفرة، يواجه قطاع غزة تهديدًا صحيًا وبيئيًا يزداد مع عدم القدرة على معالجة المياه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، مُستهدفًا البيوت والبنايات السكنية على رؤوس ساكنيها وتدمير مهول في الممتلكات والبنية التحتية في القطاع.

وفي سياق متصل قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مُستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر في القطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، سيارات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مُخيم المغازي للاجئين وسط غزة.