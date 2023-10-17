نشرة الحوادث| التحقيق في العثور على جثة شاب.. ومتهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الثلاثاء وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب خليجي بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين إصدار تصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات في الشوارع المحيطة بالحادث وتفريغها وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكان قد تمكن رجال المباحث من العثور على جثة شاب خليجي يدعى حاتم يبلغ من العمر 21 عاما يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته.

وكشفت التحريات الأولية تعرض الشاب لهبوط في الدورة الدموية أدى إلى سقطه على الأرض مغشيا عليه وفارق الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحبس عامين لمتهم بسرقة شاشة ومشغولات ذهبية في الشرابية

قضت محكمة جنح الشرابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة عامل متهم بسرقة شاشة ومشغولات ذهبية من داخل شقة بدائرة القسم، بالحبس لمدة عامين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دخل الشقة بعد ما تأكد خلوها من قاطنيها وشعر بالنعاس عقب سرقته الشقة، ثم حصل على قسط من الراحة داخلها، حتى عاد أصحاب الشقة وألقوا القبض على المتهم.

وتبين من تحقيقات النيابة مع المتهم أنه تخصص في سرقة الشقق السكانية، مشيرا أنه راقب المكان وتأكد أن الشقة المراد سرقتها مغلقة، وبحث في أنحاء الشقة وعثر على مشغولات ذهبية، وعقب انتهائه من تجهيز المسروقات شعر بالنعاس، خاصة مع علمه بخلو الشقة من المقيمين بها.

وأضاف المتهم أنه قرر الحصول على قسط من الراحة واستغرق في النوم، حتى عاد مالك الشقة، وعقب فتحة باب الشقة فوجيء باللص نائما في غرفة النوم وبجواره المسروقات، فاستعان بالأهالي الذين تجمعوا وألقوا القبض على المتهم.

يستخدم سيارة نصف نقل.. التحقيق مع متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكاميرات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.

والبداية كانت بتلقي للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط العالى بدائرة مركز شرطة الصف.

وأوضحت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ(15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى).



وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط متهمين بحيازة حشيش بمليوني جنيه في أسيوط والإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (منفلوط بأسيوط – القنطرة شرق بالإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام- بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض).

فيما تم ضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما).

