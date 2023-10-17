بسمة وهبة تبكي على ضحايا مستشفى المعمداني (فيديو)

بكت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تعليقها على الحادث الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهداف مستشفى المعمداني بفلسطين.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة"، على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "وصلنا لدرجة إن الأطفال الفلسطينيين بيكتبوا أسماءهم على أيديهم حتى يعرفوا عندما يتم قتلهم، فهناك أطفال لا يعرف أحد هويتهم، لذا كتب أطفال فلسطينيون أسماءهم على كف أيديهم".

أين منظمات المجتمع الدولي و لماذا لا تتدخل محكمة العدل الدولية؟

وتابعت بسمة وهبة: "هناك رضيعة لم يتم فطمها وتم انتشال جثمانها، هل يرى العالم هذا المنظر؟ أين حقوق الإنسان؟ أين منظمات المجتمع الدولي؟ لماذا لا تتدخل محكمة العدل الدولية؟ أين المحكمة الجنائية الدولية؟ أين البرلمان الأوروبي؟ أين حقوق الإنسان بأمريكا وأوروبا؟".

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء فلسطين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت وفا بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأعلنت مصادر طبية بأن 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من المكان.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين، وفق القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه نحو 500 شهيد بالإضافة إلى مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني وسط غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.