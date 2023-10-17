لميس الحديدي تبكي بسبب قصف مستشفى المعمداني.. مشاهد لا يحتملها بشر (فيديو)

بكت الإعلامية لميس الحديدي خلال تعليقها على جريمة قصف مستشفى المعمداني في قلب قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على فضائية ” ON” مساء اليوم: "المشاهد أصعب من أني أحكيها منذ ساعة تم قصف مستشفى المعمداني في قلب قطاع غزة التي احتمى بها الآلاف من المهجرين من شمال القطاع فإذا بالقصف يطالهم في المستشفى وهم يتناولون الطعام والدواء.. مشاهد لا يحتملها بشر".

لا يبقى سوى العالم العربي والإسلامي

وأضافت لميس الحديدي : "نحن في لحظة فارقة ما يحدث الان هو إبادة تحت سمع وأنظار وابصار وموافقة عالم مدعي أنه حر وديموقراطي نحن أمام جرائم حرب لم نر مثيلاً لها يتحدثون عن حقوق الانسان وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتطهير العرقي نحن الان في حالة كفر بمبادئ الغرب المزيفة لا يبقى سوى العالم العربي والإسلامي وإذا لم يتخذ العالمين العربي والإسلامي موقفاً واضحاً وحاسماً من هذا البطش والابادة لا مواربة فيه فسوف يذكر التاريخ أننا خذنا أنفينا وخذلنا هذا الشعب".

وتابعت لميس الحديدي: "هذه هي المرة الأولى يتم فيها استهداف مستشفى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي قوات الاحتلال تقول أنها لا يعلمون أي شيء لكن تدوينات قادة وجنرالات الجيش المحتل تذكر أن عدد من قيادات حماس هلكوا داخل المستشفى وهذا يدل أنهم يعرفون".

وأردفت لميس الحديدي: "في نفس الوقت كل هذا يحدث وهم يمنعون وصول المساعدات لقطاع غزة والمجتمع الدولي في حالة عجز كامل في إجبار إسرائيل لفتح معبر رفح".

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء فلسطين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت وفا بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأعلنت مصادر طبية بأن 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من المكان.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين، وفق القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه نحو 500 شهيد بالإضافة إلى مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني وسط غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.