نشرة أخبار التوك شو.. تداعيات الأحداث في غزة ورسائل إعلامية لمحمد صلاح

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن دول الغرب تكيل بمكيالين وتمنع حرية التعبير وتقف ضد من يناصر فلسطين وبعض الدول تهدد من يدافع عن فلسطين بالطرد خارج البلاد.

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أحمد موسى: دول الغرب تكيل بمكيالين و وتمنع مناصرة فلسطين (فيديو)



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إنه بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بالتأكيد على ضرورة استعداد النظام الصحي المصري للتغلب على العواقب الناجمة عن الأحداث في قطاع غزة.

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الصحة: جاهزون للتعامل مع أي طوارئ تفرضها تداعيات أحداث غزة



قال الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن قمة القاهرة للسلام تعتبر أفضل ما حدث لمعالجة ما يجري في غزة، وسوف يتطور في القاهرة ليعالج القضية الفلسطينية برمتها.

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وزير الإعلام الفلسطيني السابق: قمة القاهرة للسلام أفضل ما حدث لمعالجة أزمة غزة



قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن المؤتمر الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الفلسطينية قد يعقد السبت المقبل.

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وزير الخارجية الأسبق يكشف موعد المؤتمر الدولي لبحث الأزمة الفلسطينية (فيديو)



وجه السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، الشكر إلى مصر على موقفها المساند لقطاع غزة، قائلًا: إن مصر دولة شقيقة وقفت منذ البداية إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الرئيس السيسي على اتصال برؤساء وقادة العديد من الدول لوقف العدوان والحرب التي يتعرض لها قطاع غزة.

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سفير فلسطين بالقاهرة يصف العدوان على غزة بحرب إبادة جماعية ممنهجة



ودانت الإعلامية لميس الحديدي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية لتعطيل مرور المساعدات عبر هدم البنية التحتية في الجهة المقابلة، قائلة: “غلق المعبر هو جريمة أممية كما قالت كافة المنظمات الأممية وكما يقول أي عاقل”.

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ثلاجات الآيس كريم تحفظ الجثامين.. لميس الحديدي: قصف معبر رفح جريمة دولية



قال الإعلامي نشأت الديهي إن الوضع في فلسطين يتدهور، ومشاهد الجنازة الحزينة تنتشر في قطاع غزة، مضيفا أن "الموت هو الصوت الرسمي لقطاع غزة، والجميع يراقب على الهواء ما يحدث في غزة".

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الديهي: مساعدات غزة تنتظر إذن مصر والقاهرة تطلب الضمانات لمنع حماقات إسرائيل



استنكر الإعلامي عمرو أديب، القصف الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والدمار الذي تشهده المدينة الفلسطينية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب يكشف سر عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للفلسطينيين (فيديو)



أكدت الإعلامية لميس الحديدي إن استقبال الجماهير للنجم العالمي محمد صلاح في مباراة ا منتخب مصر أمام لجزائر في الإمارات يعكس حب الناس وتقديرهم له"، معقبة: "الناس بتحبه وبتقدره وتراه قصة نجاحه مهمة وربما الوحيدة لنا في مجال الرياضة في العالم".

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قال الدكتور رائد عبد الناصر، الأمين العام لـ الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن مطار العريش استقبل أطنانا من المساعدات، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي توافدت من جميع أنحاء العالم ومن كل محافظات مصر عبر التحالف الوطني والهلال الأحمر المصري.

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الهلال الأحمر: مطار العريش استقبل أطنان المساعدات للفلسطينين من جميع أنحاء العالم

