والد "الدرة" يؤكد مصرع أفراد عائلته.. لا نستطيع إخراج الجثث من تحت الأنقاض

قال جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، إن ما يحدث من قبلقوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن شوارع غزة مليئة بجثث الشعب الفلسطيني بينهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد "الدرة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء استشهاد شقيقه وأبناء أعمامه، مشيرا إلى أنه لا يزال متماسكا مثل باقي الشعب الفلسطيني حتى بعد فقد شقيقه وأفراد عائلته.

وتابع: " تم استشهاد كل أبناء أعمامي داخل منازلهم، ولم نستطيع حتى الآن إخراجهم من تحت الأنقاض، وهذا حال كل عوائل الشعب الفلسطيني وليس عائلة الدرة فقط.

جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لسفك دماء الشعب الفلسطيني



وأوضح الدرة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الذي أعطى الضوء الأخضر لسفك دماء الشعب الفلسطيني، وكل العالم يعلم ما يفعله الكيان الإسرائيلي المحتل ضدهم، مناشدا الرئيس السيسي والحكام العرب التدخل و مطالبة الرئيس الأمريكي بوقف قتل أبناء الشعب الفلسطيني.

كشفت مصادر مطلعة كواليس إلغاء القمة الرباعية، بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان مقرر عقدها في عمان صباح الأربعاء، جاء التأجيل بعد توافق مصري فلسطيني وضغط منهما على الأردن لإلغاء الاجتماع.

وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد القصف الإسرائيلي الغاشم الذي تم على مستشفى المعمداني بغزة، ووقوع مئات الشهداء والمصابين، وهي الجريمة البشعة والمجزرة التي حركت الشارع في غالبية الدول العربية، إذ أن القصف استهدف الأطفال والمدنيين وهو ما آدي إلى توافق فوري بين مصر وفلسطين على إلغاء الاجتماع وإبلاغ المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة عدم عقد القمة، رغم تحرك الرئيس الأمريكي بايدن ليبدأ جولته في الشرق الأوسط.. وهو ما ألتزمت به الأردن وأعلنته بالفعل.

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

