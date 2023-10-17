مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قصف مستشفى المعمداني إبادة جماعية على الهواء (فيديو)

وجه السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين بجامعة الدول العربية، الاتهام لإسرائيل بالقيام بمجزرة وجريمة وإبادة جماعية على الهواء مباشرة، بعد استهداف مستشفى المعمداني غي فلسطين وبه آلاف من النازحين.

وقال "العكلوك"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم إن العالم اليوم يدخل في عصور الجاهلية وعصور الظلام وهو يشاهد على الهواء مباشرة جريمة الإبادة الجماعية بكامل أركانها كما عرفها القانون الدولي، بأنها استهداف جماعة من الناس والقضاء عليهم كليا أو جزئيا على مجموعة من الأسس ومنها الأساس القومي.

المستشفى له صفة صحية وقانونية ودينية

وأشار إلى أنه وفقا للقانون الدولي فإن المستشفى محصن قانونيا، وهذا المستشفى له صفة صحية وقانونية ودينية، لذلك نحن في حالة من الذهول والصدمة من هذه الجرائم والإبادة الجماعية بحق شعب فلسطين الآن.

وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن استهداف مستشفى المعمداني جريمة نكراء وإبادة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت "الكيلة"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أوجه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل التدخل لحماية المستشفيات والمنشآت الطبية، والأمور مربكة جدًا في القطاع الطبي ولا يوجد أي مكان آمن أو يتم حمايته بحكم العمل".

وأكدت، أنه على المجتمع الدولي أن يحمي الشعب الفلسطيني والمؤسسات الطبية الفلسطينية: "لا أدري أين سيذهب الضحايا، وقد يكون هناك حاجة إلى مقابر جماعية للـ300 شهيد أما الضحايا فإنهم سيذهبون إلى هذا المستشفى أو مستشفى آخر".

وشددت، على وجوب أن يقف القصف الإسرائيلي مباشرة إذ يطال كل مكان في قطاع غزة، مثل مستشفى ناصر الذي أصبح القصف يطوف حوله، ومن ثم، فإن المستشفيات أصبحت الهدف المباشر للعدوان الإسرائيلي وهذا أمر مخالف لكل الأعراف الدولية.

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء فلسطين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت وفا بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأعلنت مصادر طبية بأن 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من المكان.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين، وفق القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه نحو 500 شهيد بالإضافة إلى مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني وسط غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.