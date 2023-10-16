نشرة أخبار التوك شو.. تبرع محمد صلاح لغزة ومصر تُدخل المساعدات للفلسطينيين

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

طالب السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في كل مكان في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

السفير الفلسطيني بمصر يطالب بتوفير حماية دولية عاجلة لشعبه (فيديو)



دعا الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وريبرج، إلى ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط لمنع المزيد من توسع الحرب خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، مؤكدًا أن الأطراف على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتم التأكيد عليه خلال اجتماع وزير الخارجية بلينكن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة صباح اليوم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

متحدث الخارجية الأمريكية يكشف حقيقة منح بلاده إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح غزة



قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأزمة الفلسطينية زادت تعقيدا خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر استخدمت كل الوسائل الدبلوماسية من أجل توجيه رسالة بضرورة وقف التصعيد في أسرع وقت، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني من أتون هذه الحرب .

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لغزة



رفض الإعلامي أحمد موسى، المزايدة على موقف النجم المصري العالمي محمد صلاح من الأزمة الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى يرفض الهجوم على محمد صلاح.. لم يتأخر عن فلسطين (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي إن جميع دول العالم ترغب في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل رفضت، مشيرًا إلى أن مصر دولة حكيمة ولا تريد التورط في الصراع.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نشأت الديهي يحذر من "ملعوب إخواني" لإشعال حرب بين مصر وإسرائيل.. فيديو



علق الإعلامي عمرو أديب، على الأحداث الجارية في فلسطين والقصف الوحشي من قوات الاحتلال لقطاع غزة، قائلا: "أشعر بالقلق لمحاولة البعض جعل مصر جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عمرو أديب: نحن أمام أقرب مواجهة مصرية إسرائيلية منذ 1973.. الوضع خطر



كشف رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، حقيقة تبرع النجم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لصالح أهالي غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



علق أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن جهود إرسال المساعدات إلى غزة، قائلا: “ الاتصالات مستمرة وجارية لضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بغزة

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الرئاسة: مصر على أتم الاستعداد لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وننتظر التنسيق

