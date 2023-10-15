نشأت الديهي يحذر من "ملعوب إخواني" لإشعال حرب بين مصر وإسرائيل.. فيديو
قال الإعلامي نشأت الديهي إن جميع دول العالم ترغب في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل رفضت، مشيرًا إلى أن مصر دولة حكيمة ولا تريد التورط في الصراع.
ولفت خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إلى أنه من الممكن وجود مخطط وتحريض من قبل الإخوان لقصف المساعدات بعد إدخالها ما يوقع مصر في ورطة وموقف محرج ويجرها للصراع.
وأشار إلى أن حدود مصر محمية بالكامل، وأنه “وفقا للتقديرات، فإن البعوض لا يمكنه اقتحام حدود مصر، وحدود مصر محمية بنسبة 100 في المائة”.
وأضاف أن الحدود المصرية تخضع لحراسة بنسبة 100٪، موضحًا أيضا إلى أن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة دون موافقة الجانب الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى أشياء خطيرة.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة إلى إسرائيل من خلال المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط، والتي تتحدث عن إمكانية الدخول في الحرب لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: “إذا استمر الوضع بنفس الروح، أبلغ إسرائيل أن طهران ستدخل في هذا الصراع”.
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