السفير الفلسطيني بمصر يطالب بتوفير حماية دولية عاجلة لشعبه (فيديو)

طالب السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في كل مكان في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف السفير الفلسطيني ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة ممنهجة، مضيفًا ومطلوب من الأشقاء العرب، والعالم أجمع العمل على فتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات لقطاع غزة الذي يعاني أهله بشدة.

نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية:

وتابع السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، : "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية.

وزير الخارجية الأمريكي: أتيت لمصر لبحث حلول للأزمة بين فلسطين وإسرائيل

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أنه أتى إلى مصر للتحدث عن حلول للأزمة بين فلسطين وإسرائيل والتفكير إلى الأمام لحماية المدنيين.

وتابع “بيلنكن” خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بثته فضائية “القاهرة الغخبارية”، اليوم الأحد، أن العمل سيكون بناء ومثمر وهو مخالف لما تفعله حماس من تدمير.

وتابع :"ما رأيناه الأيام السابقة يجعلنا نتحدث أكثر عن العمل معًا والتعاون في إطار المسار الصحيح، وإلا فإن البديل هو مسار لا يشوبه سواء الدمار والعدامية"، مستطردًا:"التحدي بالنسبة إلينا هو العمل معًا وإرجاع الجميع إلى الطريق الصحيح".

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للقاهرة، من أجل التشاور مع الجهات الإقليمية الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

الجيش الإسرائيلي يواصل شن الغارات على غزة:

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة حيث هدد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الكويتي، وسط مدينة رفح الفلسطينية بالقصف، مطالبًا بإخلائه.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن إدارات المستشفيات ترفض الاخلاء، لأن بداخل المستشفى أعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالات حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال تم إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت، لذلك آثرت إدارة المستشفى الكويتي أن تبقى بين المرضى والجرحى والمصابين على أن تخليه.