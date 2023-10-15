متحدث الخارجية الأمريكية يكشف حقيقة منح بلاده إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح غزة

دعا الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وريبرج، إلى ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط لمنع المزيد من توسع الحرب خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، مؤكدًا أن الأطراف على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتم التأكيد عليه خلال اجتماع وزير الخارجية بلينكن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة صباح اليوم.

وأعرب خلال محادثة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عن قلق بلاده إزاء ما يحدث للمدنيين داخل قطاع غزة، في ملف أحيلت خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي.

ضوء أخضر أمريكي:

وأوضح أن الدولة المتضررة (يقصد إسرائيل) من هذه الهجمات يجب أن ترد عليها، ولكن دون الإضرار بالسكان المدنيين، وأن الولايات المتحدة قد عينت للتو سفيرًا سابقًا كممثل خاص للوضع الإنساني في الشرق الأوسط لتجنب مقتل المدنيين بينما تحاول إسرائيل الرد على هذه الهجمات.

ونفى الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية المعلومات التي تفيد بأن قوات الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لغزو بري لقطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مثل هذا الضوء، حيث إن إسرائيل دولة لها سيادة، ولكن هناك تنسيقًا أمريكيًا معها.

وتابع: "ليست هناك حاجة لإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر الأمريكي في ضوء الهجمات المستمرة من قبل حماس وحزب الله"، مشيرًا إلى أن لإسرائيل الحق في الرد على هذه الهجمات، نظرًا لأهمية حماية المدنيين.