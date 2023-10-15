الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

متحدث الخارجية الأمريكية يكشف حقيقة منح بلاده إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح غزة

الممثل الإقليمي لوزارة
الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية صامويل وريبرج

 دعا الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وريبرج، إلى ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط لمنع المزيد من توسع الحرب خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، مؤكدًا أن الأطراف على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتم التأكيد عليه خلال اجتماع وزير الخارجية بلينكن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة صباح اليوم. 

 وأعرب خلال محادثة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عن قلق بلاده إزاء ما يحدث للمدنيين داخل قطاع غزة، في ملف أحيلت خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي. 

txt

أحمد موسى: المساعدات المصرية ستدخل غزة خلال يومين على الأكثر (فيديو)

txt

حامد فارس: الرئيس السيسي قدم روشتة مصرية تنهي حالة الانسداد السياسي بفلسطين.. فيديو

 ضوء أخضر أمريكي:

 وأوضح أن الدولة المتضررة (يقصد إسرائيل) من هذه الهجمات يجب أن ترد عليها، ولكن دون الإضرار بالسكان المدنيين، وأن الولايات المتحدة قد عينت للتو سفيرًا سابقًا كممثل خاص للوضع الإنساني في الشرق الأوسط لتجنب مقتل المدنيين بينما تحاول إسرائيل الرد على هذه الهجمات.

 ونفى الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية المعلومات التي تفيد بأن قوات الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لغزو بري لقطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مثل هذا الضوء، حيث إن إسرائيل دولة لها سيادة، ولكن هناك تنسيقًا أمريكيًا معها.

 وتابع: "ليست هناك حاجة لإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر الأمريكي في ضوء الهجمات المستمرة من قبل حماس وحزب الله"، مشيرًا إلى أن لإسرائيل الحق في الرد على هذه الهجمات، نظرًا لأهمية حماية المدنيين.

مواد متعلقة

عاجل.. استشهاد الطالبة الأولى في الثانوية العامة بفلسطين جراء قصف غزة

مرصد الأزهر: الاحتلال يستهدف "صوت الحقيقة" لإخفاء جرائم الإبادة في غزة

باحث سياسي يكشف مفاجأة عن تأجيل إسرائيل للهجوم البري على غزة (فيديو)

هجمات برية إسرائيلية محتملة في غزة.. هل تستطيع حماس ردعه؟

الخارجية الأمريكية: لدينا تخوف من استمرار قتل المدنيين في قطاع غزة (شاهد)

غزة المحاصرة تواجه مذابح أشد من «صبرا وشاتيلا»

بلينكن من مطار القاهرة: المساعدات ستعبر من مصر إلى قطاع غزة

المخطط ما بين أحداث غزة، وسبتمبر 2001‏
الجريدة الورقية