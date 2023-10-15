نشرة الحوادث| القبض على زوجين مُتهمين بإنهاء حياة رجل في الغربية

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأحد وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

القبض على زوجين مُتهمين بإنهاء حياة رجل في الغربية

نجح رجال المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الأحد، في القبض على زوجين مُتهمين بإنهاء حياة رجل مُسن بعدة طعنات في شوارع مركز بسيون وكان الحافز وجود خلافات أسرية.

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي بسيون المركزي.

وتبين بإجراء التحريات أن طليق ابنة المجني عليه وزوجته تعديا على المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين حال تقابل المتهمين و المجني عليه بالصدفة بنطاق شوارع مركز بسيون .

وتمكن ضبط المباحث من ضبط المُتهمين في وقتٍ وجيز، وذلك بعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمُتحركة.

وبمُواجهة المُتهمين بما هو مُسند إليهما، أقرا بارتكاب الواقعة وأرجعا ذلك لوجود سابق خلافات أسرية.

ضبط ‏58706 مخالفة مرورية



واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بالطرق والمحـاور كافة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏58706 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (58706) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(15701) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(854) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(17) مخالفة موقف عشوائى.

(2185) مخالفةالتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(8) مخالفاتشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.



المشدد لمتهمين بالشروع في قتل مواطن بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، كلا من المتهمين "م.ع.م" و" م.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ع.ح.ص" بدائرة مركز سوهاج.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع في قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات سوهاج عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتعدى على فتاة، بمركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع،م" 23 سنه تهمة التعدى على المجنى عليها "ش،ق" بالقوة حيث قام بإيقافها عنوة بقطع الطريق عليها بالدراجة البخارية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

حملات مكثفة حول المدارس والجامعات لضبط مروجى المواد المخدرة

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.



فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (52) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (60) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (40,700كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,015 كيلو جرام)

كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (1,150كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

عدد (6650) قرص ترامادول.

عدد (8790) قرص مؤثر.

عدد (58) قرص سابكسون.

تنفيذ (44) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية–فرد خرطوش–طلقات نارية-5 سيارات–3 دراجات نارية – 13 سلاح أبيض – 5 ميزان –6000 قرص وأمبول لأدوية مهربة وغير مصرح بتداوله).



المشدد لحارس أمن خاص بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة الجنايات اليوم الأحد، حضوريًا بمعاقبة حارس أمن خاص، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط حوزته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية بكفر الشيخ.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم صاحب ال42 عامًا، حارس أمن، إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



