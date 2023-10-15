الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لغزة

مساعدات تقف بالقرب
مساعدات تقف بالقرب من معبر رفح

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأزمة الفلسطينية زادت تعقيدا خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر استخدمت كل الوسائل الدبلوماسية من أجل توجيه رسالة بضرورة وقف التصعيد في أسرع وقت، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني من أتون هذه الحرب المدمرة، ومحاولة الاستماع لصوت العقل، واحتواء توسيع هذا الصراع، خاصة وأن هناك بؤر توتر أخرى على المسرح اللبناني والسوري.


وتابع "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الجهود المصرية خلال ال24 ساعة الأخيرة تركزت على كيفية إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لأهالي قطاع غزة.

txt

خطة الشيطان.. حسين هريدي يكشف سبب تشجيع أمريكا إسرائيل على اجتياح غزة

txt

"أن تأتي متأخرا عليك ألا تأتي أبدا".. صلاح يدعم غزة بعد انتقاضات


ولفت إلى أن اجتماع المجلس الأمن القومي المصري جاء لتحديد ملامح الموقف المصري في هذه الأزمة، والتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.


وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي قام بإطلاق دعوة لإعداد قمة إقليمية ودولية حول الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قبل هذه الأحداث شيء، وبعد هذه الأحداث شيئا آخر، فهناك ضرورة أن يكون المجتمع الدولي أكثر التزاما حول القضية الفلسطينية.


وأضاف أن هناك معاناة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والقصف المستمر، مشيرا إلى أن كل الاتصالات المصرية مع كافة الأطراف الفاعلة في العالم تتمحور حول إدخال المساعدات الإنسانية والدوائية إلى داخل قطاع غزة.


وأوضح أن معبر رفح من الضروري أن يكون شريان حياة لقطاع غزة في مثل هذه الظروف، وهناك قوافل مساعدات أمام المعبر مستعدة للعبور إلى القطاع، والخطوة الطبيعية التي يجب أن تحدث هي تأمين دخول هذه المساعدات من قبل جيش الاحتلال.

 

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: لدينا تخوف من استمرار قتل المدنيين في قطاع غزة (شاهد)

بلينكن من مطار القاهرة: المساعدات ستعبر من مصر إلى قطاع غزة

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2450 شخصًا

أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكدان على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة

الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة بشكل فوري وتحذر من كارثة صحية

قوافل الدعم المصرية تدخل إلى قطاع غزة الداخل صباح الأحد

السيسي يبحث مع الرئيس البرازيلي أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة

الجامعة العربية: هدنة إنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ قريبًا
الجريدة الورقية