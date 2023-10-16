عمرو أديب يشيد بتبرع محمد صلاح للفلسطينيين.. هو ده ابن مصر (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتبرع اللاعب محمد صلاح للهلال الأحمر لدعم مصابي وضحايا قطاع غزة، قائلا:"دا محمد صلاح اللي أعرفه.. محمد صلاح شخصية لا تقبل الظلم والضعف".

وأضاف عمرو أديب” خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”مساء اليوم: “نعرضت لهجوم شديد بسبب حديثي عن عدم دعم محمد صلاح للشعب الفلسطيني و دلوقتي ابن مصر اللي ضد الكسر يتبرع بأموال للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة” معقبا: "هو في حد بيحب صلاح زي".

محمد صلاح قدوة و لديه مكان مؤثر في قلوب العالم

وتابع :" محمد صلاح قدوة وهو الآن لديه مكان مؤثر في قلوب العالم..هو دا محمد صلاح اللي بيقف مع بلاده..دا محمد صلاح اللي أنا مستنية"، موضحا:" أكيد صلاح مش هينام وضميره بياكله من غير ما يدعم أهالي فلسطين".

ومن رفض الإعلامي أحمد موسى، المزايدة على موقف النجم المصري العالمي محمد صلاح من الأزمة الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم: "مفيش حد يزايد على فخر العرب محمد صلاح، وموقف نجمنا العالمي معروف، ولم يتأخر أبدأ عن مصر أو فلسطين".

وأضاف أحمد موسى " منذ عدة أيام كان فيه ناس عاملين حملة ضد نجمنا العالمي محمد صلاح، وقولتلهم سيبوا صلاح، هو هياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب".

وتابع: " محمد صلاح يتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، وهو عارف بيعمل إيه، وفيه أخبار منشورة حاليا على لسان الهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح تبرع لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وخسر اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عددًا كبيرًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم دعمه لقضية فلسطين.

وقام عدد كبير من متابعي محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإلغاء متابعتهم للنجم المصري محمد صلاح، بسبب عدم دعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.

وبلغ متابعو صفحة محمد صلاح الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حتى الآن 16 مليون متابع، بعدما كانت 17.2 مليون.

هجوم عربي على محمد صلاح

وشنت جماهير الكرة العربية هجومًا حادًا على النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد صمته وعدم إعلانه دعم القضية الفلسطينية.

جماهير عربية تهاجم محمد صلاح بسبب قضية فلسطين:

وقام عدد كبير من مشجعي محمد صلاح في الوطن العربي بحملة هجوم على محمد صلاح الذي لم يدعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له غزة وسقوط عدد كبير من الضحايا والقتلى إثر هذا الهجوم.

ولم يتحدث محمد صلاح حتى وقتنا هذا عن قضية فلسطين، خصوصًا أن هناك عددًا من لاعبي كرة القدم دعموا قضية فلسطين، في عدد من الدول المختلفة.

وطالب عدد من الجماهير المشجعة لـ محمد صلاح بسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح، وذلك لعدم دعمه لقضية مهمة تمس العرب أجمع.

على العكس تمامًا تحدث عدد من لاعبي كرة القدم عن القضية الفلسطينية داعمين غزة في مقاومتهم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم محمد النني، لاعب أرسنال، ومصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، ومسعود أوزيل، لاعب ريال مدريد، وأرسنال السابق، ونبيل فقير، لاعب منتخب فرنسا.

قرارات خفية تمنع محمد صلاح من التحدث عن قضية فلسطين



ولكن هناك ضغوطات من قبل الاتحاد الإنجليزي على لاعبي فرق الدوري الإنجليزي، بعدم التحدث عن قضية فلسطين، حيث قام الاتحاد بإخطار الأندية بالتنبيه على لاعبيهم بالالتزام بذلك.

ولم يتم الإعلان عن تلك القرارات التي تم التنبيه بها على أندية الدوري الإنجليزي لوجود عدد كبير من اللاعبين الكبار في الأندية الإنجليزية، ولعدم خسارة تلك الجماهير التي تشجعهم.