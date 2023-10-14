نشرة أخبار التوك شو..أزمة حرب غزة مستمرة وعمرو أديب ينتقد محمد صلاح

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية يمثل الفلسطينيين ويمثل الموقف العربي وما خرج أمس في بيان الجامعة العربية.

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فلسطين: ننسق مع مصر لتأمين الاحتياجات الأساسية (شاهد)



كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل حوار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وفقا لمصادر فلسطينية مقربة.

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مصطفى بكري يكشف تفاصيل حوار الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الأمريكي (شاهد)



طالب رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن حكومة إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين.

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فلسطين تطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة (شاهد)





أكد محافظ القدس المحتلة، عدنان غيث، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستفيد من الغطاء الأمريكي والغربي المقدم له في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

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محافظ القدس: إسرائيل تستفيد من الغطاء الأمريكي في ارتكاب جرائمها بغزة (شاهد)



تعرض مستشفى الدرة للأطفال في شرق غزة للقصف بقنابل الفسفور الأبيض من قبل الاحتلال، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.



إخلاء مستشفى الدرة للأطفال بعد قصفها بقنابل الفسفور الأبيض



أشاد غازي فخري، عضو المجلس الفلسطيني الوطني، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها دعم مصر للقضية الفلسطينية.

المجلس الفلسطيني الوطني: مصر تزود شعبنا في غزة بالوقود والأدوية والغذاء (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه تواصل مع الشيخ محمد حسين، مفتي الديار الفلسطينية بعد اندلاع أحداث العنف في إسرائيل.

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شن الإعلامي خالد أبوبكر، هجومًا حادًّا على الأمم المتحدة بشأن موقفها من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وقصف غزة بوحشية، قائلًا: "سلملي على الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في إسرائيل، وما تقوم به تل أبيب ضد قطاع غزة.. هي حقوق الإنسان بتقفل عند إسرائيل بعد الظهر؟"

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خالد أبوبكر يهاجم الأمم المتحدة: "سلملي على حقوق الإنسان" (فيديو)



وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ، منتقدا موقفه من القضية الفلسطينية وصمته على القصف الوحشي لغزة.

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عمرو أديب يوجه رسالة لمحمد صلاح بشأن فلسطين.. محتاجين كلمتك (فيديو)



قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن استمرار الأوضاع الحالية في فلسطين أمر غير مقبول على الإطلاق، وسيكون له نتائج ضارة بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

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عمرو موسى: استمرار الأوضاع الحالية في فلسطين أمر غير مقبول (فيديو)

